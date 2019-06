Potpisano novih 250 ugovora: Malim poljoprivrednicima još 27,8 milijuna kuna

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić prisustvovao je danas (srijeda) u Zagrebu potpisivanju ugovora koje je u ime Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisala ravnateljica Matilda Copić s 250 poljoprivrednih gospodarstava koja su zadovoljila uvjete na 3. natječaju „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ Programa ruralnog razvoja RH.

Potpisani su ugovori vrijedni ukupno 27,8 milijuna kuna, odnosno svakom poljoprivredniku odobreno je po 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Riječ je o poljoprivrednicima čija su gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji će taj novac iskoristiti za ulaganja u razne aktivnosti na svojim OPG-ovima. Naime, sredstva u okviru ove operacije namijenjena su pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održiv razvoj, rast i povećanje konkurentnosti. Mali poljoprivrednici će tako financirati kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, zatim graditi i opremati prostore u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade. Bespovratnim novcem iz ove mjere poljoprivrednici će financirati i kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme te podizati višegodišnje nasade, a moći će izgraditi i opremiti objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

Zajedno s današnjim potpisivanjem sklopljena su ukupno 1293 ugovora s 3 natječaja na kojem je zaprimljeno najviše zahtjeva u okviru jednog natječaja od kada se provodi Program ruralnog razvoja RH, njih čak 6.013. Zbog ogromnog interesa poljoprivrednika za ovu mjeru, početna alokacija u iznosu od 279 milijuna kuna, predviđena za financiranje projekata pristiglih na taj natječaj, povećana je na 344 milijuna kuna čime je omogućeno financiranje 3.082 projekta.

– Napredujemo svakim danom i to ne samo u postotku iskorištenosti EU sredstava, nego i s aktivnim dijalogom s poljoprivrednicima. Želimo čuti što oni misle i kako vide svoje poslovanje za par godina, a otvoreni smo za sva njihova pitanja. Redovno ih pozivamo na potpisivanje ugovora kako bi dobili povratnu informaciju iz prve ruke o tome kako uspješno provesti svoj projekt do kraja i kakve proceduralne greške ne smiju učiniti da bi opravdali utrošeni EU novac. S današnjim danom potpisano je više od trećinu ugovora koji su rezultat trećeg natječaja najpopularnije mjere Programa ruralnog razvoja, one za mala poljoprivredna gospodarstva. Svako gospodarstvo uložit će dodijeljenih 15.000 eura u modernizaciju gospodarstva, kupnju mehanizacije, sadnica, krčenje, uređenje ili kupovinu poljoprivrednog zemljišta, nabavku životinja i slično. Tim ulaganjima osnažit će se svoje gospodarstvo i bit će spremniji za nove izazove, a uskoro i za izdašnije mjere Programa ruralnog razvoja – izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar, Tomislav Tolušić.

Nakon Ugovora o financiranju sklopljenih danas, poljoprivrednicima će biti isplaćena prva rata potpore u iznosu od 50% odobrenog novca, kako bi mogli odmah započeti sa svojim investicijama. (poljoprivreda.gov.hr)