PROJEKT ERASMUS+ U Osnovnoj školi Josipa Kozarca Slatina proveden projektni dan

U Osnovnoj školi Josipa Kozarca Slatina održan je projektni dan povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u okviru Erasmus+ projekta ”Be the change…you want to be!”. U projektnom danu sudjelovali su svi učitelji i učenici matične i područnih škola. Učiteljice i učitelji osmislili su niz kreativnih i praktičnih radionica i aktivnosti, čiji je cilj podići svijest o potrebi zaštite okoliša i važnosti održivog razvoja. Učenicima su se na projektnoj nastavi priključili i vanjski suradnici, učenici OŠ Eugena Kumičića Slatina u pratnji učiteljice Silvije Mađarić, ravnateljica dječjeg vrtića Zeko Sanela Valpovac, inženjerka šumarstva Branimira Borovčak, savjetnica za podružnicu Slatina pri Ministarstvu poljoprivrede i okoliša Tihana Bišćan, te roditelji, bake i djedovi učenika.

Projektne radionice bile su vrlo kreativne, raznolike i svrhovite, a obuhvaćale su različite aktivnosti, kao što je izrada cvjetnjaka od starih plastičnih boca i guma te sadnja cvijeća, osmišljavanje igračaka od otpadnog materijala, osmišljavanje i dekoriranje ukrasnih svjetiljki od staklenki, izrada besplatnog eko klima uređaja od kartona i plastičnih boca, ukrašavanje učionice pomoću čepova mozaik tehnikom te brojne druge.

– Jedan od ciljeva Erasmus+ projekta ”Be the change…you want to be!” jest izgraditi učenike koji su ekološki osviješteni, koji posjeduju znanje i shvaćaju ozbiljnost i važnost zaštite okoliša te imaju vještine i volju unijeti promjene, stoga smo uspješno provedenim projektnim danom zasigurno doprinijeli ostvarivanju toga cilja – zaključak je voditeljice projekta Hane Tepeš. (www.icv.hr, adf, ht)