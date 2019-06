SEDMI OD JEDANAEST Svečano otvoreni radovi i položen temeljni kamen za dječji vrtić u Velikom Rastovcu

Dvadeset mališana s područja općine Crnac uskoro će imati svoj dječji vrtić i to u Velikom Rastovcu.

Malom svečanošću u Velikom Rastovcu, kojoj su nazočili saborski zastupnik Josip Đakić, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, načelnik općine Crnac Mato Damjan, načelnik općine Čađavica Mirko Rončević, predsjednik Općinskog vijeća Crnac Filip Vidović i mnogi drugi, položen je kamen temeljac za izgradnju novog dječjeg vrtića koji je sedmi od jedanaest novih vrtića u županiji.

-U Deklaraciji o pravima djeteta piše, čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati, a najbolje može dati tek onda kad svi zajedno udružimo snage i svatko od nas pruži najbolje od sebe. Danas dokazujemo da ćemo to i napraviti izgradnjom ovog vrtića i svako dijete dobit će priliku da to bude njegov drugi dom. Ovu izgradnju dugo su iščekivali i djeca i roditelji i ja se ovim putem zahvaljujem svima koji su pomogli da ovaj projekt ostvarimo, županu Androviću, saborskom zastupniku Đakiću i našem ministru Tomislavu Tolušiću koji su učinili najviše da dobijemo svoj vrtić. Vrijednost ove investicije je 3.158,971 kuna i sufinancira se u 100-postotnom iznosu od strane Ministarstva poljoprivrede, odnosno Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Kapacitet vrtića je 20 djece s područja cijele općine i izuzetno smo sretni što će ova ustanova stanovnicima općine jamčiti kvalitetu života, a roditeljima osigurati pomoć u odgoju i obrazovanju njihove djece od najranije dobi i to u neposrednoj blizini njihovog stanovanja – rekao je načelnik općine Crnac Mato Damjan.

Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović naglasio je kako je vrtić u Velikom Rastovcu već sedmi od jedanaest vrtića koliko će se graditi u VPŽ, odnosno jedan od 200 novih u Hrvatskoj.

-Sigurno da ćemo ovim projektima izgradnje dječjih vrtića poboljšati i povećati kvalitetu načina života u ovakvim manjim općinama, a ja vjerujem da će to biti i poticaj obiteljima da šire svoje obitelji i da na kraju krajeva ostanu ovdje kako u općini Crnac, tako i u županiji i u lijepoj nam Hrvatskoj. Izgradnjom ovih 11 vrtića neće više biti grada i općine na području naše županije koja neće imati vrtić i to su projekti hvalevrijedni za mladost, ali i za budućnost svake općine, grada i županije. Danas ovdje ispisujemo i povijest, jer općina Crnac nikada do sada nije imala vrtić – rekao je župan Andrović.

Saborski zastupnik Josip Đakić izrazio je veliko zadovoljstvo gradnjom vrtića u jednoj maloj općini ruralnog prostora.

-Vama je na ovom prostoru prijeka potreba graditi ovakve objekte za odgoj i obrazovanje. Županija i općine zajedno rade na nizu projekata kako bi se ruralni prostor oplemenio, a Ministarstvo na čelu s našim ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem i ministricom regionalnog razvoja Gabrijelom Žalac brinu i skrbe, osiguravaju sredstva kako bi se iz EU fondova što više izgradilo na ovim prostorima, kako bi oni doživjeli preporod i prije svega kako bi se zaustavilo iseljavanje iz naše Domovine te kako bi pronatalitetna politika bila što prisutnija. Moram reći da izgradnjom ovog vrtića činimo da jednakost djece u cijeloj županiji bude prisutna u svim područjima života i zapravo jedva čekam da se svi ponovno nađemo uskoro na otvorenju ovog vrtića – zaključio je Đakić uz kojeg su župan Andrović, njegov zamjenik Klement i načelnik Damjan položili kamen temeljac za novi vrtić, a na kraju je sve nazočne, izgradnju i njegove buduće “stanare” blagoslovio župnik župe Crnac vlč. Roko Ivanović.

