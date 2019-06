SLUČAJ S. PALM Siniša je ostavio poruku da mu je žao zbog slabosti i da se nada oprostu

Siniša Palm, diplomirani ekonomist, zaposlenik virovitičke Gradske uprave, čije je beživotno tijelo pronađeno u ponedjeljak, 3. lipnja, oko 13 sati na predjelu Prodorina uz rijeku Dravu, ipak je najvjerojatnije počinio suicid.

Iz više neovisnih izvora dobili smo potvrdu o postojanju poruke i njenom istovjetnom sadržaju. Bila je ispisana u službenom rokovniku koji je, uz njegove osobne stvari, pronađen u njegovom automobilu, parkiranom nedaleko od mjesta tragedije. Na jednoj od stranica bila je napisana poruka kojom u suštini Palm priznaje da je svjestan svega što je učinio, da mu je žao zbog toga te da se nada oprostu. Poruka je sadržavala i potpis, naočigled identičan onome koji je koristio na službenim dokumentima.

Sličnu poruku, što nam je također potvrđeno iz više neovisnih izvora, Palm je ostavio i na svome radnom mjestu. Pronađena je također u ponedjeljak, četvrti dan njegova nestanka, a u njoj je pisalo da žali zbog svoje slabosti.

A “slabost” Siniše Palma bila je – kocka. Naša višednevna istraga pokazala je, na temelju provjerenih podataka i dokumenata, da je Siniša zaista imao veliki porok i da je za njega koristio novac poreznih obveznika.

PREDAN I ŠTEDLJIV

Krenimo redom. Siniša Palm, diplomirani ekonomist, zaposlenik virovitičke Gradske uprave, u svibnju 2010. godine raspoređen je na mjesto stručnog suradnika za riznicu Grada Virovitice, u Službu za financije. Samim tim, dobio je velike ovlasti vezane uz upravljanje financijama Grada i direktan pristup računu Grada Virovitice u poslovnoj banci. Svoj je posao obavljao vrlo dobro, kolege su za njega govorile da je vrijedan i pouzdan.

U kolovozu 2017. godine bio je logičan odabir za privremenog pročelnika Službe za financije, a kasnije je i ostao na tom radnom mjestu, nakon okončanja natječaja. Nedugo nakon toga, preuzima i gospodarske ovlasti, budući da se njegovom Upravnom odjelu pripojio onaj za gospodarstvo te je Siniša Palm u 35. godini života postao pročelnikom Upravnog odjela za financije i gospodarstvo grada Virovitice. Iste godine, 2017., u prosincu, ponovno je izabran za predsjednika muškog Košarkaškog kluba Virovitica. Palm je godinu i pol dana, do siječnja 2018. godine, paralelno s radom u gradskoj upravi, obnašao i dužnost direktora Informativnog centra Virovitica.

Malo tko je znao za porok vrijednog i štedljivog pročelnika za kojeg i najbliži suradnici tvrde kako je bio predan poslu, kako je radio i vikendima i praznicima u uredu, kako je gledao na svaki zarez i kako ni povišicu na plaću drugima nije odobravao bez velikog promišljanja. Vozio je dvadesetak godina star automobil, koji je naslijedio od oca, živio je s majkom u obiteljskoj kući u Virovitici, a iako je imao pročelničku plaću, živio je vrlo skromno. Kolege su ga zato u šali znale pitati kada će, konačno, kupiti novi automobil, jer si ga je, s obzirom na dobra primanja, mogao priuštiti.

Zato je vijest koja ga povezuje s nestankom milijunskog iznosa iz gradskog proračuna naišla na nevjericu i bijes u javnosti. Spekuliralo se da je žrtva urote, da su ga iskoristili za mutne poslove i da je na kraju platio tuđe grijehe.

No činjenice govore nešto sasvim drugo. Unatoč tome što je bilo teško povezati skromnog pročelnika s nestankom milijuna iz gradske blagajne, svaki novi dokaz i činjenica koju smo otkrili u našem istraživanju, vodila je ka tome. Kako se klupko odmotavalo, a samim tim i otvarala nova pitanja, postajalo je sve jasnije kako je Palm iskoristio svoj položaj pročelnika, povjerenje svojih suradnika i uspio zavarati cijeli sustav kontrole. Kroz otprilike pet godina, kako pokazuju podaci i dokumenti koje ICV ima u posjedu, Siniša Palm uspio je izvući iz gradskog proračuna više milijuna kuna.

ISKORISTIO KOŠARKAŠKI KLUB

Kako? Kao prvi čovjek od financija Grada, imao je pristup riznici grada. Prebacivao je novac iz gradskog proračuna na račun Košarkaškog kluba Virovitica, kojemu je bio predsjednikom, sad već u drugom mandatu. Pokazuju to dokumenti koje u posjedu ima ICV, a na kojima je jasno vidljivo kako je Siniša Palm, gotovo svakodnevno, prebacivao desetke tisuća kuna upravo na račun tog kluba. U samo jednom danu, pokazuje jedan od dokumenata, prebacio je čak 60.000 kuna. Dio tog novca prebacio bi i na svoj privatni račun, a dio podigao na bankomatu.

Otvoreno je ostalo pitanje kako ti veliki transferi nisu bili vidljivi drugim osobama u financijama Grada, odnosno, kako se šteta koja je nastajala nije vidjela kroz stavke proračuna, budući da je sustav digitaliziran i da proračun prolazi detaljnu reviziju. Odgovor leži u činjenici da je Palm imao pristup riznici grada, direktno povezanoj s poslovnom bankom.

Taj pristup omogućio mu je da obavlja uplate i transfere, a pritom zametne njihov trag. Banka svaki dan dostavlja izvode koji u elektronskom obliku stižu Gradu Virovitici. Na tim izvodima nalaze se sve uplate i isplate s računa Grada. Od toga da je netko uplatio komunalnu naknadu, porez na nekretninu, pa sve do isplata Grada za rad vrtića, Knjižnice i drugih institucija. U jednom danu grad poput Virovitice ima više od stotinu takvih transakcija. Siniša Palm tu je vidio mogućnost da „sakrije“ svoje transakcije i to je učinio.

Svaki dan preuzimao je originalni izvod iz banke, na kojemu su se nalazile i njegove transakcije na klub. Zatim bi taj izvod pomoću PDF editora skrivao: iz originala obrisao bi stavku koja pokazuje uplatu na Košarkaški klub Virovitica, a na kopiji, na istom mjestu u izvodu, stavio bi nekog drugog korisnika.

To znači da je, kako bi sakrio svoju krađu, koristio tuđe osobne podatke, imena, prezimena i brojeve bankovnih računa. Kako pokazuju podaci u dokumentu koji imamo u posjedu, kada bi s računa Grada Virovitice prebacio novac u Košarkaški klub, iz originala bi ta transakcija „nestala“. Zamijenio bi ju kopijom. Na istom mjestu u kopiji, kluba nema, no nalazi se „običan“ građanin, koji je uplatio, primjerice, račun za komunalnu naknadu. Riječ je o stvarnim korisnicima, čije bi podatke samo kopirao u određenu rubriku.

PODMETNUO KOPIJE

Bila je to praksa koju je provodio baš svaki dan, odnosno, svaki put kada bi novac prebacio na račun kluba.

Kako to nije primijetila revizija? Jednostavno – uvijek je imala kopije. Originale je Siniša Palm skrivao, odnosno, nalazili su se u izvodima koje je dobivao samo on. Nitko nije imao potrebu sumnjati u njega i njegov posao. Cijele godine prilagao je lažnu dokumentaciju, a pravu skrivao. Revizija je zato, slikovito rečeno, na uvid imala „čiste papire“, na kojima je sve bilo u redu. Zato su i financijski izvještaji Košarkaškog kluba, koje je Palm također vodio, također bili u redu.

Postavlja se pitanje, je li banka imala uvid u svakodnevne transakcije i, ako je, zašto nije reagirala. Pitanje je to na koje, između ostalih, mora odgovoriti istraga USKOK-a, koja je u tijeku.

Isto tako postavlja se pitanje, ako je Siniša Palm kroz pet godina gotovo svakodnevno potkradao proračun Grada Virovitice i to za ozbiljan iznos, a živio je skromno, gdje je taj novac završio?

U SAT VREMENA PROKOCKAO 103.000 KUNA

Zasigurno najveći dio u kladionicama. Novac je koristio za svakodnevnu kocku, klađenje u kladionicama i online. Svjedoci tvrde kako su ga znali često viđati na bankomatu poslovne banke u centru Virovitice, nekad i po više puta u jednom danu. Kladio se na sve – casino, nogomet, košarku, hrvanje. Prema dokumentima koje imamo u posjedu, S. Palm koristio je ogromne količine novca. Kladio se stalno i nije mogao prestati. Primjerice, samo na jedan listić uplatio bi i po 10.000 kuna, a na njegovim listićima često su se nalazili parovi s velikim koeficijentima. U isto vrijeme, imao bi nekoliko aktivnih listića od kojih bi jedan bio dobitan. Dovoljno da nastavi trošiti dalje.

Iako je njegovom online računu na kladionici teoretski mogla pristupiti i druga osoba, on je bio jedini koji je mogao na taj račun vršiti uplate sa svoje kartice i drugih računa. Transakcije su bile česte jer je puno igrao.

Koliko je to uzelo maha, najbolje pokazuju dokumenti od 30. svibnja ove godine, samo dan prije negoli će si oduzeti život. U 11:30 minuta račun mu je prazan, točnije, ima jednu kunu. Uplaćuje 14.000 kuna s kartice i troši ih na listić. Gubi. Ponovno uplaćuje novac na račun, 6.000 kuna. Opet gubi. Zatim uplaćuje 10.000 kuna, ponovno sav iznos stavlja na listić i gubi. U tom danu, pokazuju podaci, izgubio je 78.000 kuna, koje je na svoj račun uplatio iz drugih izvora – računa ili kartice. No, nije samo gubio. U istom danu, nešto prije 15 sati, dobio je 103.000 kuna. Tada, u nešto više od sat vremena, uplaćuje svu tu svotu na osam listića i sve gubi. Tada opet uplaćuje novac u kladionicu.

U tom danu, ukupno je dobio 350.166 kuna i sve ih izgubio. Dan završava s 1,28 kuna na računu. Toga dana, ako se uzme u obzir novac koji je uplatio na svoj račun iz drugih izvora (kartice i računa) te onaj koji je dobio, ukupno je prokockao 428.166 kuna.

NEURUČENO RJEŠENJE

Ako je suditi po svim raspoloživim informacijama, Siniša Palm nikada nije saznao da je protiv njega pokrenuta istraga, barem ne službenim putem, a nije, po svemu sudeći, mogao vidjeti niti rješenje kojim ga se obavještava da je udaljen iz službe i da je razriješen svojih ovlasti. Naime, prema podacima s kojima raspolažemo, rješenje je potpisano u petak, 31. svibnja, iza 13 sati. Naime, s obzirom na to da je riječ o pročelniku, rješenje je mogao potpisati samo gradonačelnik Ivica Kirin, koji je toga dana na posao stigao tek oko podneva. Prema videozapisima braniteljske zadruge Zaštita pretorijanska garda, zadruge iz Daruvara, koja je zadužena za videonadzor i sigurnost Grada Virovitice, a od koje smo službeno zatražili i dobili snimke, vidljivo je kako je Ivica Kirin tog dana, 31. svibnja, na posao došao tek u 11:53 sati.

Budući da je Siniša Palm do tada već napustio radno mjesto, dostavljač mu je službeno rješenje pokušao toga petka dostaviti na kućnu adresu oko 14.40 sati. Uručenje nije uspjelo jer ga je mogao preuzeti isključivo pročelnik Palm, a on u to vrijeme više nije bio kod kuće pa je ono poslano poštom. Kako ni tada nije preuzeto, u konačnici je vraćeno u Gradsku upravu, u utorak, 4. lipnja.

Teško je vjerojatno da su se pročelnik i gradonačelnik mogli vidjeti ranije, te da mu je gradonačelnik imao prilike reći da ga je suspendirao, budući da je Ivica Kirin u vremenu od 8.59 sati do 11.48 sati boravio u prostorijama PU virovitičko-podravske radi podnošenja kaznene prijave. Potvrdio nam je to glasnogovornik PU virovitičko-podravske, a kojemu smo poslali upit o tome je li virovitički gradonačelnik boravio u prostorijama PU u petak i kojem vremenu. Povod je bilo službeno priopćenje na službenoj stranici Grada Virovitice u ponedjeljak, u kojem se navodi kako je „isti tren podnio kaznenu prijavu Policijskoj upravi…“.

Palm se vjerojatno mimoišao s Kirinom, budući da videonadzor pokazuje da je na posao tog petka stigao u 6:59 sati. Prvi put je iz Gradske uprave izašao u 9:02, a zatim se vratio u zgradu u 9:16 sati. Ponovno izlazi iz prostorija Gradske uprave u 9:45 sati i nakon toga više se ne vraća na posao. Doma je stigao oko 10.30 sati, pozdravio majku s kojom živi, zadržao se vrlo kratko, a zatim otišao. Nakon toga gubi mu se svaki trag, na mobitel se više nije javljao, a na poruke nije odgovarao.

Na upit kada je posljednji put razgovarao sa Palmom, kao i to je li Palmu netko od suradnika javio da je pod istragom, odnosno da je udaljen iz službe, nismo uspjeli dobiti odgovor od gradonačelnika Kirina. Nismo dobili odgovor ni na ostalih dvadesetak važnih pitanja koja smo postavili Gradskoj upravi i gradonačelniku. Između ostalog, kome je pročelnik Palm javio da odlazi na godišnji odmor i na koliko dana, kolika je stvarna šteta po gradski proračun nastala, tko danas kontrolira pročelnike i može li se ovakav slučaj ponoviti.

“Nismo u mogućnosti davati bilo kakve izjave vezane uz slučaj dok je istraga u tijeku”, kratko su nam odgovorili na naše upite.

Siniša Palm napustio je, dakle, toga petka, 31. svibnja, radno mjesto nešto prije deset sati prijepodne.

Na naš upit je li moguće manipulirati snimkama videonadzora, iz zaštitarske tvrtke odbacili su tu mogućnost. Sustav je sofisticiran i kompleksan, objasnili su. Slikovito su nam odgovorili “nije ovo CSI” te da pristup sustavu imaju samo ovlaštene osobe s profesionalnim iskustvom.

U varijantama priče što se događalo nakon što je posljednji put bio kod kuće i pozdravio majku, puno je rupa i puno je nagađanja. Činjenica je da nitko točno ne zna gdje je bio od podneva pa do poslijepodne, kada si je, prema službenim izvješćima, oduzeo život uz rijeku Dravu. Mobitel mu je bio isključen, nikome se nije javio.

ŽDO BEZ KONKRETNOG ODGOVORA

Nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru pitali smo što je pokazalo vještačenje poruka i mogu li nam odgovoriti koliko je točno pronađeno mobitela na mjestu događaja, budući da je navodno privatni mobitel Siniše Palma s kojeg je zvao majku, nestao. Tražili smo i potvrdu sadržaja poruka te pitali tko može zatražiti naknadnu obdukciju tijela Siniše Palma, budući da ona nije objavljena zbog otklonjenih sumnji na nasilni čin. Zbog velikog interesa javnosti, u međuvremenu su se, naime, pojavila mogućnost da ona bude obavljena naknadno. Konkretan odgovor nismo dobili, samo da je istraga u tijeku.

OTVORENA PITANJA

Kolika je stvarna šteta za proračun Grada Virovitice, tek će se utvrditi. Iako je jedan medij u javnost plasirao informaciju da je riječ o 17 milijuna kuna, do danas (subota, 15. lipnja), taj iznos nikada nije službeno spomenut u izvješćima. Ostalo je otvoreno i pitanje da, ako je banka godinama znala za svakodnevne transfere novca iz proračuna direktno u Košarkaški klub, zašto nije ranije reagirala? Inače, sportski klubovi financiraju se kroz Sportsku zajednicu grada Virovitice, a ne izravno iz proračuna. Važno je i pitanje kako će šteta utjecati na funkcioniranje Grada i postoji li mogućnost da kasne plaće odgojiteljicama u vrtiću, da neće biti dovoljno novca za pješačke staze, školske knjige i drugo što se financira isključivo iz proračuna? I, konačno, istraga USKOK-a mora utvrditi je li Siniša Palm imao suradnika, kao i sve ostale pojedinosti cijelog slučaja. (www.icv.hr, mlo)