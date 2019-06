SNAŽAN I ZVONKI GLAS Talentirana i nagrađivana sopranistica Gabriela Šipek dvije velike ljubavi, radost u vjeri i pjevanje, spojila u jedno

Prolazite li pokraj Glazbene škole „Jan Vlašimsky“ čut ćete zvukove klavira, violine, trube, saksofona, flaute i još mnogih drugih instrumenata, no među njima posebno se ističe jedan glas koji cijelu Ulicu Antuna Mihanovića pretvara u koncertnu dvoranu. Snažan i zvonki glas čija visina seže u oblake u vlasništvu je Gabriele Šipek, talentirane sopranistice iz Kloštra Podravskog, vlasnice mnogih prestižnih nagrada s područja solo pjevanja. Ljubav prema glazbi rodila se u dječjem župnom zboru u Župi sv. Benedikta op. i Žalosne Gospe u Kloštru Podravskom. Gabriela se kao djevojčica pridružila zboru, a s vremenom je napredovala i počela pjevati psalme.

-Polako sam počela pjevati na nedjeljnim misama, uslijedili su psalmi, a ubrzo me župnik upoznao s profesoricom pjevanja Kristinom Domović kod koje trenutno pohađam satove pjevanja – skromno ističe naša sugovornica Gabriela te otkriva kako je spojila dvije ljubavi, radost u vjeri i pjevanje.

TALENT „SAMA PO SEBI“

Iako većina pjevačkih zvijezda talent naslijedi iz obitelji, isto ne možemo reći za Gabrielu. Ova djevojka talent je „sam po sebi“. -Ne mogu se pohvaliti videozapisima iz dječjih dana na kojima „mama zna da ću biti pjevačica kada odrastem“. Oduvijek sam nekako težila glumi, no život me odveo u drugom smjeru – ispričala nam je naša sugovornica, polaznica trećeg razreda srednje glazbene škole, smjer solo pjevanje i trećeg razreda općeg smjera Gimnazije Petra Preradovića Virovitica.

-Upis u glazbenu školu došao mi je skroz iznenadno. Upoznala sam profesoricu, za mjesec dana otišla sam na prijemni ispit i za tren sam bila u Glazbenoj. Nikada nisam prije bila u glazbenoj školi, već me časna učila svirati klavir – priča Gabriela. Uslijedila su dva pripremna razreda i upis na solo pjevanje.

-Jednog dana bih svakako voljela upisati akademiju, jer oduvijek sam se vidjela u tim umjetničkim smjerovima. Ispočetka nisam imala na umu solo pjevanje, jer sam još prije pjevanja težila glumi. Oduvijek sam voljela glumiti i često sam sudjelovala na LiDraNima u kojima sam onda i pjevala – otkriva nam Gabriela. Gluma i pjevanje oduvijek su bili spojeni, kako na kazališnim daskama, tako i na pozornici koncertne dvorane, nastavlja Gabriela, a u solo pjevanju su ekspresije lica također jedna vrsta glume, jer da bi se pjesma koju pjeva iznijela u potpunosti, potrebno se uživjeti i stopiti s likom kojeg se pjeva.

POSEBNE PRIPREME TIJELA

Biti glazbeno obrazovan solo pjevač ne znači, kako većina ljudi to vidi, doći na pozornicu i pjevati u falsetu iz svega glasa. Iza savršenog nastupa stoje sati i sati vježbanja, a da bi nastup mogao biti besprijekoran, na dan samog nastupa počinju posebne pripreme tijela. -Od jutra kada se probudim pijem puno vode i pripremam tijelo raznim tehnikama disanja.

Profesorica uvijek sa sobom nosi slamčice pa kroz njih, raznim ritamskim figurama upuhujemo zrak u vodu. Tu je, također i upjevavanje na slovo r, ali i upjevavanje punim glasom – otkriva nam Gabriela. Spomenute vježbe disanja pomažu i kod smirivanja.

– Nemam tremu, onakvu u punom smislu riječi, više je to osjećaj pozitivnog uzbuđenja u želji da prikažem sve što smo vježbali. Nije me strah, uživam pjevajući i volim to raditi pa tremi ne dopuštam da me obuzme – objašnjava nam naša sugovornica. No, pripreme za dobar nastup ne traju samo na dan nastupa ili nekoliko dana prije, već traju cijeli život. -Ne pijem hladne napitke, gazirane i zašećerene sokove, kao ni alkohol, a dim cigarete mi reže glasnice – prepričava Gabriela Šipek te kroz smijeh priča kako uvijek kada je u društvu moli prijatelje da puše dalje od nje ili da pričekaju kada ona ode.

-Prijatelji uvijek imaju razumijevanja za mene, jer znaju koliko mi to znači. Osobito prijatelji u domu koji me često moraju slušati kako vježbam pjevati – s osmijehom priča Gabriela te dodaje kako često hoda ulicom i upjevava se trudeći se pritom da je ostali ne čuju. Ponekad je potrebno, ističe, primijeniti neke druge tehnike vježbanja pa onda pjevanje naopačke predstavlja veliki izazov. No, to je jedan od najboljih načina da se pravilno izvježba „Kopfton“, ton glave, koji koristi rezonancu glave i tvrdog nepca, uz potporu dijafragme.

OBITELJ VELIKA PODRŠKA

Bez podrške obitelji mnogo toga ne bi bilo izvedivo. Jednako tako obitelj Šipek pomaže u izazovima koje Gabriela postavlja pred sebe. – Uz roditelje, djed je uvijek tu za mene. On ima petero unučadi i svakome pomaže vozeći ga kamo god zatreba. Tako i meni, često mi zna uskočiti kada trebam ići na neko natjecanje ili nešto tome slično – kaže Gabriela. Kako bi zahvalila za sve što obitelj čini za nju, prilikom jednog nastupa Gabriela je pripremila jedno malo iznenađenje za svoju majku otpjevavši joj „Tebi mama“ Ane Štefok. Uz sve majke u publici posebno emotivna bila je i Gabrielina mama koja ne može biti ponosnija na svoju plavu djevojčicu. (www.icv.hr, lmh)