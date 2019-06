Sportskim igrama obilježena 28. obljetnica formiranja 50. samostalnog bataljuna ZNG Virovitica

Nakon što su danas (petak) položeni vijenci i zapaljene svijeće na Spomen-obilježju poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu na virovitičkom Gradskom groblju te na posljednjem počivalištu Darka Gregorića, hrvatskog branitelja i nekadašnjeg predsjednika Kluba 50. samostalnog bataljuna, započela je svečanost obilježavanja 28. obljetnice formiranja 50. samostalnog bataljuna Zbora narodne garde Virovitica.

Naime, 28. lipnja 1991. godine u Virovitici je formiran pričuvni dragovoljački samostalni bataljun Zbora narodne garde sastavljen od domoljuba, koji su se vojno organizirali i naoružali 1990. godine.

Na svečanom postrojavanju, na igralištu Vegeške u Virovitici, uz pripadnike 50. samostalnog bataljuna i ostale predstavnike braniteljskih udruga, nazočili su i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegov zamjenik Damir Marenić te viši stručni savjetnik Ministarstva hrvatskih branitelja – Područne jedinice Virovitica, Anto Krišto.

Tim povodom predsjednik UHBDDR Kluba 50. samostalniog bataljuna Antun Grizelj obratio se nazočnima.

-Iako je prošlo 28 godina, sjećanja su prilično svježa, stoga se 28. put zaredom prisjećamo dana kada smo nastali, odnosno uzeli oružje u ruke i stali u obranu naše Domovine. To je bila prva formacija u obrani Hrvatske u Virovitici, odnosno u Virovitičko-podravskoj županiji, tad se to zvalo paravojna formacija, u kojoj nas je bilo više od 400 i upravo iz tog je nastao 50. samostalni bataljun. Nažalost, moram istaknuti da je puno naših prijatelja i dragovoljaca prerano napustilo ovaj svijet, ali mi koji smo ovdje nastavit ćemo obilježavati slavne dane dok god budemo mogli – rekao je Grizelj.

O značaju ove prve formacije koja je bila preteča 127. brigadi HV-a, odnosno 81. gardijskoj bojnoj rekao je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

-Jednu stvar ne smijemo zaboraviti, a to su temelji. Upravo ste vi branitelji jedini stvarni i pravi temelj Hrvatske. Bitno je ono što se dešavalo nakon 1990. godine, jer Hrvatska je nastala u Domovinskom ratu i zanimaju me danas ljudi iz svih slojeva društva, bez obzira na svoj socijalni, društveni i intelektualni status, koji su stupili samo s jednom željom, a to je da imamo bolju državu nego što smo imali, državu koja će zadovoljiti sve naše težnje i sve što je potrebno da naša djeca žive u miru i slobodi – rekao je I. Kirin.

Nakon uvodnih govora i obraćanja nazočnih, obljetnica je tradicionalno nastavljena sportskim igrama i druženjem branitelja i njihovih gostiju na Sportskom centru Vegeška u Virovitici.

Medalje ekipama i pehar ukupnom pobjedniku su podijelili general pukovnik Đuro Dečak i predsjednik kluba 50.samostalnog bataljuna Antun Grizelj. Ukupni pobjednik igara je Bilogora 91 Grubišno Polje, a ovo su svi rezultati:

Pikado

1. Bilogora 91 Grubišno Polje

2. HVIDRA Virovitica

3. 81 gardijska bojna

Viseća kuglana

1. Vukovi Taborište

2. HVIDRA Virovitica

3. Sokol Milanovac

Streljaštvo

1. Bilogora 91 Grubišno Polje

2. 50.samostalni bataljun

3. HVIDRA Virovitica

Boćanje

1. 50. samostalni bataljun

2. Bilogora 91 Grubišno Polje

3. Vukovi Taborište

Mali nogomet

1. MUP Virovitičko podravske županije

2. 50. samostalni bataljun

3. Bilogora 91 Grubišno Polje

Bela

1. Feričanci

2. Peteranec

3. 50. Samostalni bataljun

(www.icv.hr, mš, ts, bs)