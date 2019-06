STIŽE TOPLINSKI VAL Pripremite se za vruće dane i tople noći, evo koliko će stupnjeva pokazivati termometri

Iako kalendarski ljeto još nije počelo, stigle su nam prave ljetne vrućine. Prvi ovosezonski toplinski val potrajat će do kraja tjedna. Jučer (nedjelja) smo na području Virovitice imali i prvi ovogodišnji vrući dan, jučerašnji temperaturni maksimum bio je 30,1°C. U nastavku tjedna pratit će nas takvi vrući dani, a očekujemo i tropske ili tople noći, dakle preko dana 30°C i više, a noću se temperatura neće spuštati ispod 20°C.

U prosjeku tijekom lipnja na području Virovitice imamo 4 vruća dana, a 1965. godine 27. lipnja i 1950. godine 30. lipnja na području Virovitice izmjerena su 39,2°C. To je ujedno i apsolutni maksimum temperature zraka tijekom lipnja na području Virovitice.

U danima pred nama sunčanih razdoblja neće nedostajati. Kako će prevladavati sunčano, gotovo bez oblačka na nebu, UV indeks će biti vrlo visok. Zadržat će se suho i stabilno vrijeme. Uz dnevni razvoj naoblake postojat će vjerojatnost lokalnih i mjestimičnih nestabilnosti uglavnom u brdovitim predjelima.

Jutarnje temperature zraka u danima pred nama očekujemo od 17°C do 23°C. Najviše dnevne od 31°C do 35°C, u hladnu naravno. Na osunčanoj strani desetak stupnjeva toplije. Vjetar slab do umjeren pretežno južnih smjerova. Osvježenje je na vidiku tek u drugoj polovici lipnja.

Dani pred nama ići će na ruku izletnicima, a bez straha od kiše moći će se obavljati i radovi na otvorenom, no pripazite na vrlo visok UV-indeks. Ako možete izbjegavajte sunce u najtoplijem dijelu dana i obavezno koristite zaštitu od sunca. (www.icv.hr, kp)