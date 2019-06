U rujnu kreće novi natječaj za subvencionirane stambene kredite uz važnu izmjenu, promjene i u POS-u

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar najavio je da u rujnu kreće novi natječaj za subvencionirane stambene kredite i to u srijedu tijekom saborske rasprave o izmjenama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita i društveno poticajnoj stanogradnji (POS).

Tijekom izlaganja istaknuo je kako je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita donesen u svrhu pomoći u rješavanju stambenog pitanja za mlade, kao i u svrhu poticanja demografske obnove. Subvencioniranje kredita i dalje će se odobravati za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

– Ova mjera stambenog zbrinjavanja ujedno je i demografska mjera jer se za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija Države produžuje za dodatne dvije godine – podsjetio je ministar te istaknuo kako je dosad odobreno više od 5300 subvencioniranih kredita što znači da je više od 5300 mladih pomoću subvencija kupilo stanove ili izgradilo kuće kao i da je u tim njihovim domovima rođeno više od 700 djece.

Izmjenom Zakona nastoji se, kako je istaknuo, dodatno unaprijediti i poboljšati programe Ministarstva za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji, a rezultat su upravo prijedloga građana koji su ove mjere ocijenili iznimno važnima i korisnima. Omogućit će se produženje subvencija za dodatnu godinu dana po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To konkretno znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet godina trajati sedam godina.

Što se tiče Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, omogućava se rješavanje stambenog pitanja širem krugu građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu, a smanjuje se i kamatna stopa na javna sredstva u otplati s 3 na 2 posto. Također, omogućava se kupnja stanova za državne i javne službenike i namještenike deficitarnih zanimanja te sprječava zloupotreba javnih sredstava u korištenju stanova uvođenjem zabrane davanja u najam ili prodaje stanova.

– Zakone unaprjeđujemo u skladu s rastom gospodarstva, prijedlozima građana, a i na razini Vlade su ti programi dobili značajniju podršku. Mi smo unazad godinu dana slušali zahtjeve građana, komunicirali s njima i odlučili mjere dodatno poboljšati i prilagoditi njima – istaknuo je ministar Štromar te dodao kako je do sada izgrađeno 8276 POS stanova, a u pripremi je izgradnja još tisuću, pretežito na obali.

– Kad to zbrojimo, radi se o više od 13 500 domova za preko 36 000 mladih ljudi – naveo je ministar Štromar. Do sada je u program POS-a uloženo više od četiri milijarde kuna. To je konkretna demografska mjera koja za cilj ima omogućiti mladima osiguranje stanovanja i ostanak u Hrvatskoj. Izgradnja stanova POS-a je program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma, između ostalog tvrdi Štromar.

– Upravo zato, u smislu uređivanja tržišta POS stanova, uvodi se zabrana davanja u najam ili prodaja neotplaćenih stanova što će se definirati kupoporodajnim ugovorom – kako bi se stanovi zaista koristili za namjenu za koju su građeni i za koju država izdvaja javna sredstva – naglasio je ministar Štromar. (www.icv.hr, ml)