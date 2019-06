U Slatinskom Drenovcu održana 27. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Mire Košćaka

U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orahovica ’90.-’91., u Slatinskom Drenovcu, u Ulici Mire Košćaka ispred njegovog spomen obilježja, održana je 27. obljetnica pogibije ovoga hrvatskog viteza. Obljetnici su bili nazočni suborci poginulog Košćaka, izaslanik ministra hrvatskih branitelja Robert Pulja, saborska zastupnica i gradonačelnica Orahovice Ana-Marija Petin, zamjenik župana VPŽ Darko Žužak, predsjednik HVIDR-e i Odbora za branitelje VPŽ Mato Bubaš, načelnik općine Čačinci Mirko Mališ,, ratni zapovjednik Specijalne policije ”Roda” Varaždin general bojnik Goran Mihalić, zapovjednik Specijalne jedinice policije ”Barun” krapinsko-zagorske županije general Mirko Horvatin te mnogi predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata s područja VPŽ.

Nakon polaganja vijenaca i lampiona, prvi se nazočnima obratio predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orahovica ’90.-’91, Robert Kuzmić istaknuvši kako se žrtva Mire Košćaka na ovom području nikada neće zaboraviti te prenio pozdrave i zahvalu Mirine majke koja zbog bolesti nije mogla nazočiti komemoraciji. General bojnik Goran Mihalić predsjednik SJP ”Roda” Varaždin i Mirin ratni dozapovjednik prisjetio se tragičnog dana Mirine pogibije.

– Prije svega zahvaljujem se svima vama koji godinama čuvate uspomenu na našeg Miru koji je bio uzoran vojnik, pošten i dobar čovjek i iznad svega volio Domovinu za koju je položio svoj život. Zato smo mu dužni svake godine pokloniti se i zahvaliti kao i svim poginulim hrvatskim braniteljima za ovu slobodnu Lijepu Našu u kojoj živimo – rekao je Mihalić. Obratio se potom i načelnik općine domaćina Čačinci Mirko Mališ.

– 27 godina je prošlo od Mirine pogibije, a on je tada imao 21 godinu manje nego njegov sin danas, kojeg on nikada nije vidio. Općina Čačinci svake godine kako ovu tako i sve obljetnice pogibije branitelja s našeg područja suorganizira i pomaže jer to je najmanje što mi za branitelje može učiniti. Isto tako i naš cilj je čuvanje istine o Domovinskom ratu i uspomene na poginule branitelje te prenošenje na mlađe naraštaje – rekao je Mališ.

Zamjenik župana VPŽ Darko Žužak pohvalio je organizatora na ustrajnosti organizacije ovakvih obljetnica.

-Žrtva hrvatskih branitelja se ne smije zaboraviti nikada i zato i mi kao županija dajemo koliko g možemo u cilju pomoći ovakvim obljetnicama, ali i radu braniteljskih udruga uopće. Evo ove godine smo sredstva za rad tih udruga podigli za 20% i nadam se da ćemo svake godine i povećavati ta sredstva upravo za ovakve i slične događaje – rekao je između ostalog Žužak.

Na kraju se obratila i saborska zastupnica te gradonačelnica Orahovice Ana-Marija Petin koja je istaknula da su ovakva obilježavanja način da se braniteljima oda dužno poštovanje. Komemoraciju su uveličali i hodači koji su u organizaciji UHBDVDR Orahovica za Miru i sve poginule hrvatske branitelje hodali od Humljana do Slatinskog Drenovca, odnosno do spomen obilježja Mire Košćaka. Molitvu za pokojnog Miru i sve poginule i preminule hrvatske branitelje predvodio je župnik župe Presvetoga Trojstva Čačinci, vlč. Nedjeljko Androš. (www.icv.hr, vg)