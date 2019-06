U Virovitici održana sjednica zapovjedništva Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije

U prostorijama Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije jučer (petak) je održana sjednica zapovjedništva Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije povodom završetka svibnja, mjeseca zaštite od požara.

Vatrogasni zapovjednici su na sjednici iznijeli sve aktivnosti koje su provodili na svom području tijekom proteklog mjeseca. Posebna pažnja posvećena je analizi vatrogasnih vježbi pod imenom “Bušetina 2019.” i “Čađavica 2019.” koje su održane u već spomenutim mjestima na virovitičkom, odnosno slatinskom području. Bila je ovo treća po redu županijska vježbu u povijesti postojanja županijske Vatrogasne zajednice.

Vježba je održana u realnom vremenu, što znači da su svi vatrogasci dolazili na dojavu pozivom iz Centra iz svojih matičnih postrojbi. Vatrogasci su tek po dojavi saznali gdje se vježba održava, a tek po dolasku na lokaciju koji su im zadaci i koliko je kompleksna cijela “intervencija”. Vatrogasni zapovjednici su u kratkoj analizi nakon završenih vježbi zaključili da je veliki problem u nedostatku izolacijskih aparata, u nedostatku radiokomunikacijskih uređaja i nesređenog radiokomunikacijskog sustava te da je potrebno više ovakvih vježbi kako bi se vatrogasci bolje uvježbali raditi zajedno.

Na sjednici je napravljen i plan za protupožarnu sezonu koja počinje današnjim danom, 1. lipnja 2019. godine. Mjesec svibanj je inače i mjesec u kojem slavimo svetog Florijana – zaštitnika svih vatrogasaca, osoba koje humano, besplatno i bezuvjetno pomažu bližnjima u nevolji, a tim povodom riječi hvale uputio je i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

-Za vas nema radnog vremena, vi ste uvijek ovdje. U bilo koje doba dana i noći, bilo vruće, hladno, snijeg ili poplava. Vaša hrabrost, požrtvovnost, predanost i dobrota te pomoć ljudima u nesreći nema cijenu. Vašu profesionalnost iskazujete kad god je to potrebno. To su odlike koje treba njegovati i zato vam odajem poštovanje, jer vi ste to zaslužili svojim radom i nesebičnim davanjem. Hvala vam na svemu što radite – poručio je Andrović.

Ovom prigodom predstavljen je i prvi bilten Vatrogasne zajednice VPŽ pod nazivom “Virovitičko-podravski vatrogasac”.

-Zahvaljujem se ovim putem Virovitičko-podravskoj županiji koja nam je omogućila nakladu i tiskanje od 200 primjeraka, koji će biti podjeljeni pučanstvu, odnosno općinama i gradovima s prostora naše županije te svim članovima skupštine, odnosno vatrogasnim postrojbama s područja županije – zaključila je zapovjednica Vatrogasne zajednice VPŽ Mateja Fras Venus.

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)