ZVIJEZDA A-STRANE Stjepan Lach objavio četiri samostalna singla, a s novim spreman iznenaditi publiku

Poznat je kao pjevač iskrenog osmijeha i savršenog glasa, a neki ga znaju i kao vatrogasca iz Turnašice koji je uvijek spreman pomoći. Riječ je, naravno, o Stjepanu Lachu, nekadašnjem učeniku Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici, kojega je proslavila HRT-ova emisija „A strana“ te kasnije samostalna karijera. Stjepan iza sebe ima četiri singla, a u pripremi je i novi te s njim razgovaramo o sjajnoj karijeri, osvrtu na prve godine uspjeha, ali i o planovima za budućnost.

„MALI ZNA PJEVATI“

Stjepan, govoreći o počecima, sa sjetom se prisjeća svojeg prvog nastupa u Katoličkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Virovitici. -Bilo je to u četvrtom razredu, kada sam s kolegicom Nikolinom na božićnoj priredbi otpjevao duet „Bijeli Božić“. Tada su svi shvatili da „mali“ za pjevati. Svi su bili pozitivno šokirani, i roditelji i publika, ali i ja sam, jer prije toga nisam bio baš svjestan onoga što mogu – prisjeća se mladi pjevač onog trenutka koji je puno toga promijenio. Jer, glazba mu nikad nije bila strana, može se reći da mu je pjevanje „u krvi“.

-Glazba je oduvijek prisutna u mojoj obitelji. Sve je započelo od djeda, koji je svirao više instrumenata, talent je naslijedio tata koji glazbu njeguje kao pjevač Podravskih mužikaša. Ljubav prema glazbi prenijela se i na nas, četvoricu braće, s time da stariji brat Mihael i ja aktivno sudjelujemo u stvaranju glazbe – ističe Stjepan. Čim se pročulo o Stjepanovom snažnom glasu, uslijedili su pozitivni komentari te pozivi na različite humanitarne i memorijalne koncerte, pa je te godine Stjepan sudjelovao na festivalu u Pitomači.

ZVIJEZDA MJUZIKALA

-Nakon srednje škole, odlučio sam taj talent negdje pokušati izbrusiti. Odluka je pala na Školu pjevanja „Husar & Tomčić“. Prijatelji su primijetili moj talent pa su mi za imendan poklonili „uvodnih“ deset sati u toj školi pjevanja – priča Stjepan te dodaje kako se Ivani i Martini svidio te je ostao kod njih u školi pet godina. Stjepan je pjevačke vještine odlučio testirati na HRT-ovom pjevačkom showu „The voice“. Iako je izvedba bila daleko bolja od nekih koje su prošle, Stjepan se nije plasirao u daljnji tijek natjecanja. Nitko od mentora nije se htio okrenuti pa je publika je odmah pokazala nezadovoljstvo.

– U tom trenu kada je publika počela negodovati zato što se nitko nije okrenuo, znao sam da sam dobro otpjevao, bez obzira na ono što je žiri rekao. Dan poslije Voicea uslijedio je poziv Roberta Boškovića, redatelja mjuzikla ‘Uskrsli’ sa željom da odglumim Isusa – priča nam u dahu simpatični Stjepan koji kaže kako se našao na mukama jer za potrebe mjuzikla nije uspio – pustiti kosu. No bradu jest.

– Odonda se nisam obrijao – prepričava nam kroz smijeh S. Lach te dodaje kako je glumiti glavnu ulogu nešto posebno, gotovo neopisivo. Uslijedilo je još mjuzikala, a među njima se istaknuo „Mamma Mia“ za koji su nedavno proslavili 200. izvedbu predstave. Svaka od njih bila je rasprodana do zadnjega mjesta. – U ‘GK Komedija’, nastupao sam u još u ‘Jalta jalta’ i opereti ‘Kneginja čardaša’ , no u posebnom sjećanju bio je nastup na Dubrovačkim ljetnim igrama u predstavi ‘Gospoda Glembajevi’. Bila je to drama, u kojoj je trebalo i pjevati, pa je osim profesionalnih glumaca Bojanu Gregorić, Anju Šovagović, Amara Bukvića, Damira Lončara i pokojnoga Predraga Ejdusa, trebao i poneki pjevač – prepričava Stjepan nezaboravno iskustvo.

U sjećanju je i odličan mjuzikl „Pacijenti“ kojega su publici predstavili u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“. Na plaži u Dubrovniku zazvonio je mobitel, a s druge strane linije bila je produkcija ‘A strane’. Sve ostalo je povijest.

NA PROBI SVAKI DAN

-Svakako će mi nedostajati ‘A strana’. Super je projekt koji uključuje mlade pjevače. Istina je da smo se naradili, primjerice, probe su svaki dan, pa je uz dnevne obaveze teško održavati balans. Trebalo je samo pokazati sve što znaš, nametnuti se izvedbama i ne posustajati. Otpjevao sam tako tri pjesme, pa još pet pjesama koje drugi nisu znali, a to je rezultiralo time da sam dobio mnogo prostora u produkciji – objašnjava Stjepan te dodaje kako se i u glazbenoj industriji treba boriti sam za sebe. –Na toj prvoj probi dobio sam ‘Magdalenu’ koja je bila u prvoj emisiji, trudio sam se istaknuti te pokazati sve ono najbolje što sam naučio – objašnjava.

Prošla je godina za Stjepana bila izrazito plodna. Pala je odluka za prvi samostalni singl, pa je tako u veljači plasirana pjesma „Nije važno“. Oduševljenju nije bilo kraja, a ni pozitivnih komentara. -Odličan je osjećaj imati nešto svoje. Nisam htio biti samo „pozadinski“ pjevač koji ima samo prepjeve poznatih pjesama već sam htio i nešto svoje – ističe Stjepan koji je lani izdao čak tri singla. Uz „Nije važno“, izdani su i „Prava razlika“ i „Više od ljubavi“. Glazbu za sva tri singla potpisuje Dominik Lučić, tekstove Aleksandar Čubrilo, a aranžmane rade izvršni producent Jan Erceg i Dominik Lučić. Svaku od ovih pjesama prate odlično osmišljeni spotovi u kojima se nerijetko pojavljuju primamljivi automobili i zanimljive lokacije, što izrazito odgovara tematici pjesama.

SLAVI LJUBAV

U travnju ove godine, Stjepan je izdao i svoj četvrti singl „Slavimo ljubav“ za koji glazbu i tekst potpisuje Đuro Ravenšćak, aranžman Domagoj Pavin, a glazbeni producenti su Domagoj Pavin/Švigi. Singl odiše snagom ljubavi. -Očito je da iza svake pjesme stoji ljubavi. Ona nas pokreće, ona je sveprisutna – s osmijehom priča Stjepan.

Da Stjepan zna o čemu govori, potvrđuje veliki osmijeh koji se pojavi svaki put kada netko spomene tu riječ. Na njegovom ljubavnom polju cvjetaju ruže jer je Stjepan u sretnom braku sa stomatologinjom Jelenom te imaju sinčića Benjamina. U pripremi je i novi singl koji će biti, kako kaže Stjepan, potpuno drugačiji. -Stiže nam jedna lagana balada, no to je sve što za sada smijem reći – tajnovito poručuje. (www.icv.hr, lmh, Foto: Josip Ninković)