DO POŽEGE 20 MINUTA BRŽE Asfaltirana cesta od Slatinskog Drenovca do granice Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije

U travnju prošle godine, potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, označio je početak radova na rekonstrukciji ceste od Slatinskog Drenovca prema Jankovcu te granici Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije.

Ova prometnica, put do Požege, skraćuje za 20-ak minuta. Više nema “drndavog” makadama, na kojem su stradavale gume i amortizeri, cesta do granice s Požeško-slavonskom županijom je danas, u odnosu na nekad – pjesma.

A koliki je značaj ove prometnice, za turizam ovog kraja i Parka prirode Papuk, govori podatak, da je Park šumu Jankovac u prvih šest mjeseci ove godine vidjelo 20.948 posjetitelja, što je za 30 posto više u odnosu na isto razdoblje 2018. Ovo je ujedno i jedna od najljepših prometnih dionica, jer vodi kroz šumu, ali i žubor brdskih potoka koji vijugaju uz cestu.

Vrijednost radova rekonstrukcije dionice ceste od Slatinskog Drenovca preko Jankovca do granice Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije iznosi 19.312.466 kuna. Asfaltirano je 9,1 kilometar ceste. Park prirode Papuk je prijavitelj projekta Geopriče UNESCO geoparka, u partnerstvu sa Županijskom upravom za ceste Virovitičko-podravske županije, koja je nositelj izrade ceste. To je do sada najveći projektni prijedlog odobren u ovom dijelu Hrvatske (90.090.587 kuna uz 85 posto potpore Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a). Studiju izvodljivosti i prijavnu dokumentaciju izradila je VIDRA agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

