FOTO Ekipa iz snova – Gornji kraj I. osvojio treći turnir ulica u Vukosavljevici

Na igralištu Nogometnog kluba Mladost u Vukosavljevici odigran je treći turnir ulica. Na turniru je sudjelovalo pet ekipa: Gornji kraj I., Gornji kraj II., Donji kraj-centar, Stanica i Jaruga.

Turnir je odigran liga sustavom, gdje su sve ekipe igrale međusobno. Brojni gledatelji su mogli vidjeti lijepe poteze. U ekipama su bili uključeni, ne samo aktivni igrači, već gotovo svi stanovnici Vukosavljevice, pa i oni koji su se zbog obiteljskih razloga odselili iz mjesta.

Najviše preokreta bilo je u posljednjoj utakmici, u kojoj su se ekipe mijenjale u prednosti do posljednje sekunde, kada je Gornji kraj I. postigao pobjednički zgoditak. U toj utakmici briljirao je Vedran Odalj, koji je s nekoliko bravuroznih obrana onemogućio favorizirani Donji kraj na putu do pobjede te je svoju ekipu doveo do trećeg mjesta.

Svoje nogometno umijeće pokazao je i načelnik općine Špišić Bukovica Hrvoje Miler, koji je igrao za pobjedničku ekipu.

Rezultati: Stanica – Jaruga 3:0, Donji kraj – Gornji kraj I. 2:4, Gornji kraj II. – Stanica 1:1, Jaruga – Donji kraj 2:4, Gornji Kraj I. – Gornji kraj II. 3:1, Stanica – Donji kraj 1:6, Jaruga – Gornji kraj I. 0:5, Stanica – Gornji kraj I. 2:4, Jaruga – Gornji kraj II. 2:2 i Donji kraj – Gornji kraj II. 3:4.

Konačni poredak:

1. Gornji kraj I. – 12 bodova

2. Donji kraj – 6 bodova

3. Gornji kraj II. – 5 bodova

4. Stanica – 4 boda

5. Jaruga – 1 bod

