Koristite FaceApp? Postoji mogućnost da aplikacija uzima sve podatke i fotografije s vašeg uređaja i šalje ih u Rusiju

Malo je onih koji ovih dana nisu isprobali aplikaciju FaceApp preko koje možete, između ostaloga, pogledati kako će netko izgledati kada ostari. No, ako ste je koristili, moguće je kako ste tvorcima aplikacije ‘dali’ sve podatke o sebi, uključujući ime i prezime, kao i sve fotografije koje imate na vašem pametnom telefonu, piše Večernji.hr.

Developer Joshua Nozzi objavio je na Twitteru kako aplikacija bez dopuštenja uploada fotografije s vašeg telefona na svoj server. Aplikacija je napravljena u Rusiji pa se podaci ondje i šalju.

– Budite oprezni s FaceApp, aplikacijom za starenje lica. Odmah prenosi sve fotografije bez postavljanja pitanja, bez obzira jeste li odabrali jednu ili ne – napisao je .

Na aplikaciju je upozorila i odvjetnica Elizabeth Potts Weinstein koja je u uvjetima korištenja aplikacije pronašla zabrinjavajuće informacije. Naime, svi koji instaliraju aplikaciju i prihvate uvjete korištenja FaceAppu daju “stalnu, neopozivu, besplatnu i na razini svijeta” dozvolu za “korištenje, reprodukciju, modificiranje, adaptiranje objavu, prevođenje i stvaranje drugih dijela” od vašeg sadržaja.

If you use #FaceApp you are giving them a license to use your photos, your name, your username, and your likeness for any purpose including commercial purposes (like on a billboard or internet ad) — see their Terms: https://t.co/e0sTgzowoN pic.twitter.com/XzYxRdXZ9q

— Elizabeth Potts Weinstein (@ElizabethPW) July 17, 2019