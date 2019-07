NEVRIJEME KAKVO SE NE PAMTI Župan, saborska zastupnica i načelnici obišli zahvaćena područja, najviše stradala općina Pitomača

Jučer (nedjelja) je Virovitičko-podravsku županiju zahvatilo jako olujno nevrijeme koje je iza sebe ostavilo dosta štete. Kiša, vjetar i tuča iza sebe su ostavili velik trag, a osobito u općini Pitomača gdje je šteta najveća. Velika šteta zbraja se i u općinama Čađavica i Špišić Bukovica. U obilazak oštećenih područja danas su se zaputili župan Igor Andrović, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić i saborska zastupica Vesna Bedeković. Prvo su obišli Osnovnu školu u Pitomači gdje je na sportskoj dvorani olujni vjetar uništio krovište, a dočekao ih je ravnatelj Igor Maresić.

– Nažalost, kao i prošle godine i ove se dogodila ista stvar, olujno nevrijeme poharalo je Virovitičko-podravsku županiju, dijelom općine Čađavica i Špišić Bukovica, ali najvećim dijelom općinu Pitomača gdje je olujno nevrijeme odnijelo krov s dvorane Osnovne škole te oštetilo i nekoliko privatnih kuća. U velikom naletu nevrijeme je pogodilo i poljoprivredne proizvođače, prvenstveno one koji se bave plasteničkom proizvodnjom. Strgalo je plastenike i mislim da je tu najveća šteta. Krovište, škola i dvorana su osigurani pa ćemo to pokriti preko osiguranja. No, šteta koja je nastala na poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na plastenicima, morat će se rješavati na drugačiji način. Vjerujem da će biti raspisana Mjera 5.2.1 kako je bilo i prošle godine gdje su poljoprivrednici koji su imali štetu upravo na plasteničkoj proizvodnji, više od 30 posto, mogli prijaviti svoje štete i gdje su dobili 100 postotni iznos povrata za obnovu plastenika – rekao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Na teren je već jučer izašao načelnik Željko Grgačić pa je danas mogao reći nešto više o zatečenoj šteti u općini Pitomača.

– Više od 30 stabala porušilo je nevrijeme, a neka su pala i na prometnice pa čak i na automobile. Zahvaljujući našim vatrogascima koji su u nekoliko minuta stigli na odredište, ubrzo je sve sanirano. Oštećeni su plastenici, kao i paprika, koja je najpoznatija na našem području. Velika je šteta, no vjerujem da ćemo zajedničkim snagama, uz pomoć Ministarstva poljoprivrede i ministra Tolušića, našeg župana, kao i saborske zastupnike, pomoći ljudima da si povrate nastalu štetu koja je zasigurno dosta velika. Nadam se da ćemo nakon izlaska komisije koja će utvrditi štetu znati nešto više, odnosno koliko je ta šteta zapravo velika – rekao je načelnik Željko Grgačić.

Stablo, odnosno bor, srušen je i kod bake Ane u Vinogradskoj ulici u Pitomači, a uništene su joj i voćke. Kako bi se nered koji je nevrijeme ostavilo iza sebe očistio treba pomoć jer je sama i nemoćna.

– Ovako veliko nevrijeme nisam vidjela već dugo. Na sreću bor nije oštetio kuću, ali trebalo bi ga orezati kako ne bi bilo problema ako ponovno dođe nevrijeme – kaže zabrinuto baka Ana.

Nešto što se ne pamti jučer je zahvatilo i općinu Čađavica, a kako bi se ustanovili stvarni razmjeri štete zahvaćeno područje obišao je načelnik općine Mirko Rončević.

– Jučer popodne oko 15 sati jedan dio općine Čađavica zahvatilo je veliko olujno nevrijeme, praćeno tučom i to izuzetno velikom, veličine oraha, koja je bila suha te je padala sama s vjetrom. Nanijela je velike štete na usjevima u k.o. Starin i Čađavica. Ima dosta šteta i na građevinskim objektima. Komisija je trenutno na terenu te ćemo uskoro ići prema Županiji sa zahtjevom za proglašenje elementarne nepogode nakon čega ćemo znati konkretno koliko je štete naneseno. Ono što smo vidjeli na terenu, usjevi koji nisu do sada požnjeveni, na primjer uljana repica, na njoj je gotovo stopostotna šteta. Kukuruz, soja, kao i tale kulture također su zahvaćene jer to je bio strašan vjetar sa suhim ledom velikih gabarita. Po izjavama starijih mještana ne pamti se takvo nevrijeme u općini čađavica, znala je padati tuča, ali takva količina i veličina nije skoro viđena u Čađavici – rekao je Mirko Rončević. (www.icv.hr, žđl, Foto: I. Bedeković)