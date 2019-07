PAPUK POČEO S PRIPREMAMA Fofonjka: Cilj je biti u prvih šest na ljestvici

Nogometaši Papuka nakon sjajne prošle sezone krenuli su s pripremama za novu u kojoj će se natjecati u višem rangu natjecanja, novoformiranoj 3. HNL sjever. Na prvoj prozivci nogometaše je pozdravila kompletna uprava kluba na čelu s predsjednikom Daliborom Fofonjkom i trenerom Darkom Krsnikom. Papuk je u pripreme krenuo sa šest novih igrača.

Orahovačke redove pojačali su: čačinački dvojac Stipe Čavić i Dario Periša, iz požeške Slavonije došao je vratar Karlo Mahaček, iz Meca došao je sjajni mladi Matko Špoljarić, papukovo dijete koje je prošlo školu nogometa Osijek, a iz miljevačke Mladosti konkurenciju su pojačali Florijan Rupčić i Danijel Zebec.

Prvoj prozivci odazvali su se Bušljeta, Krsnik, Špoljarić, S. Mimić, B. Mimić, Šantić, Rukavina, Mehmedi, Ninčević, Podboj, Rupčić, Marinić, S. Čavić , Periša i Zebec, dok su opravdano izostali Marin Čavić, Vukomanović, Knežević, Vidaković i Mahaček. Dan nakon prvog treninga priključio se i mladi šesnaestogodišnji vratar Gabrijel Fuljek, koji je do sada nastupao za Slatinu i Zrinski iz Nove Bukovice.

Redove Papuka napustili su Benjamin Radinković koji je prešao u Vihor iz Jelisavca, Zvonimir Juhas i vratar Marin Varjačić.

– Nakon odlične prošle sezone, moram reći da očekujem da i ova bude jednako tako uspješna. Prije svega želim dobrodošlicu novim igračima za koje sam siguran da će se ugodno osjećati kod nas kao što su i svi oni koji su nas prošlo ljeto pojačali. Treća liga je jedna druga priča, potpuno nova dimenzija, ali je to liga u kojoj Papuk itekako zaslužuje biti i vjerujem da ova momčad to može i dokazati. Naš cilj je biti u prvih šest na ljestvici da izbjegnemo igranje u doigravanju za opstanak na kraju sezone, odnosno da mirno zaključimo sezonu. Novost u našem radu su da ćemo zajednički izraditi pravilnik ponašanja u klubu kojeg ćemo se svi pridržavati te suradnja s Akademijom Krpan//Babić u kojoj će trenirati svi naši igrači koji studiraju u Osijeku. To plaća klub, sada moramo ozbiljno raditi i voditi brigu i o najmanjoj sitnici – rekao je predsjednik Fofonjka.

Trener Darko Krsnik iznio je plan rada za pripremno razdoblje.

– Od samog početka radit će se još jače i žešće nego do sada jer moramo biti maksimalno spremni za sve napore koji nas očekuju. U pripremnom razdoblju planirana su 32 treninga i devet pripremnih utakmica plus pretkolo Hrvatskog nogometnog Kupa. Želja mi je samo da budemo svi zajedno na svim treninzima i prije svega da nastavimo gdje smo stali prošle godine, a to je da budemo klapa da dišemo jedan za drugoga i da svojim ponašanjem na terenu i oko njega budemo na ponos svoga kluba i grada – rekao je Krsnik.

Prvu pripremnu utakmicu Papuk će odigrati 20. srpnja na svom terenu protiv Belišća. Nakon toga slijede utakmice s Viroviticom, Rezovcem, Zrinskom iz Nove Bukovice i Slatinom. U planu je nastup na turniru Crncu, koji se igra u spomen na nekadašnjeg papukovog sportskog direktora Ljubomira Kalema. Službena sezona počinje 20. kolovoza kada se igra utakmica pretkola završnice Kupa Hrvatske, a četiri dana kasnije igra se prvo ligaško kolo. (www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)