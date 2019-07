NOVI TOPLINSKI VAL Vraćaju nam se tropske vrućine, no prije njih kiša ili grmljavinski pljuskovi

Do kraja tjedna očekujemo postupnu destabilizaciju atmosfere. Tijekom četvrtka i petka će postojati uvjeti za povremenu kišu ili grmljavinske pljuskove. Sparno, ponegdje i vruće. Jutarnje temperature zraka od 15°C do 20°C, najviše dnevne od 27°C do 32°C tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova. UV- indeks umjeren, visok i vrlo visok.

Tjedan pred nama donosi nam novi toplinski val, tople ili tropske noći te vruće, ponegdje i vrlo vruće dane. Uz dnevni razvoj naoblake postojat će mogućnost za mjestimične kratkotrajne nestabilnosti. Jutarnje temperature zraka od 18°C do 23°C, najviše dnevne od 30°C do 35°C. Vjetar slab do umjeren južnih smjera. UV- indeks visok i vrlo visok. (www.icv.hr, kp, DHMZ)