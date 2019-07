OČEKUJE LI NAS NOVI TEMPERATURNI REKORD? Početak srpnja obilježio vrhunac toplinskog vala, evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednom periodu

Meteorološki podaci za grad Viroviticu bilježe se s kraćim ili dužim prekidima još od 1884. godine, a 29. srpnja 2013. godine na području Virovitice izmjereno je 38,7°C u hladu. To je ujedno i apsolutni srpanjski temperaturni maksimum za Viroviticu.

Početak srpnja 2019. godine obilježio je vrhunac toplinskog vala. A temperature zraka su na području Virovitice 1. srpnja dosezale 34,9°C. Zagrijana, užarena podloga te dolazak hladnih fronti rezultirao je olujnim atmosferskim procesima na području Hrvatske, ali i Virovitičko-podravske županije tijekom nedjelje 7. srpnja. I sami smo se mogli uvjeriti kako je to izgledalo (ovdje).

Osvježenje nam je napokon stiglo. Tijekom jučerašnjeg dana temperatura zraka se tijekom jutra na području Virovitice kretala “sramežljivih” 12,1°C. Apsolutni temperaturni minimum na području grada Virovitice bio je 5,4°C.

Osjetnijeg zatopljenja idućih tjedan dana ne treba očekivati. Pred nama je promjenjivi i nestabilniji vremenski period. Temperature zraka nakon tjedana i mjeseci iznadprosječne topline, trebale bi biti niže, odnosno “hladnije” u odnosu na višegodišnji prosjek.

Tijekom subote očekujemo povremenu kišu ili pljuskove koji mogu biti praćeni grmljavinom. Nedjelja izgleda stabilnije, ali ne i posve stabilno. Tako da uz više oblaka kratkotrajni pljusak ili povremena slaba kiše ne bude iznenađenje. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 14°C do 16°C. Najviše dnevne od 23°C do 25°C. Vjetar slab južnih i jugozapadnih smjerova. Tijekom nedjelje u okretanju na sjeverne smjerove. UV- indeks umjeren i visok.

Tjedan pred nama ne donosi nam stabilizaciju atmosfere. Sredinom tjedna najveća je vjerojatnost za kišu ili pljuskove koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 16°C do 19°C. Najviše dnevne od 24°C do 30°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, prema vikendu u okretanju na južne smjerove. UV- indeks nizak, umjeren, visok i vrlo visok.

Ljeto još traje, tako da vrućine, ali i sparine nisu iza nas. Ovaj svježiji i promjenjiviji vremenski period neka nam bude predah od ljetnih vrućina i sparina koje su na vidiku krajem srpnja, ali i tijekom kolovoza.

(www.icv.hr, kp, foto: M. Rođak)