OD JESENI BESPLATNI UREDI ZA PODUZETNIKE Radovi na Poduzetničkom inkubatoru u Pitomači gotovi, a u Slatini i Orahovici pri kraju

Primiče se kraju realizacija projekta Mreža poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije vrijednog oko 30.000.000 kuna, od čega gotovo 20 milijuna kuna predstavljaju bespovratna EU sredstva. Navedeni inkubatori omogućit će daljnji razvoj poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije, a kako bi poduzetnici s ovog područja postali konkurentniji na tržištu rada.

Obišli smo sva tri poduzetnička inkubatora: u Pitomači, Slatini i Orahovici. Radovi na Poduzetničkom inkubatoru u Pitomači su gotovi, a u Slatini i Orahovici se primiču kraju. Od jeseni 48 ureda dat će se poduzetnicima besplatno na korištenje. Naime, Virovitičko-podravska županija sufinancira njihov boravak u novim poduzetničkim odajama.

– Tri nova poduzetnička inkubatora, bit će vjetar u leđa svakoj zdravoj poduzetničkoj inicijativi, koju ćemo mi kao županija podržati. Poduzetnička klima u našoj županiji je sve bolja. Koliko su poduzetnici zadovoljni s investicijskom klimom, govori nekoliko podataka. Poduzetnici s područja Virovitičko-podravske županije su u 2017. godini povećali dobit za 229,2 posto u odnosu na godinu prije. Budućim poduzetnicima početnicima, županija će stopostotno sufinancirati njihov smještaj u poduzetničkim inkubatorima, a to će im biti značajan poticaj, upravo onda kada im on najviše treba – na početku. Osim toga, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Virovitičko-podravska županija je treća u Hrvatskoj po porastu zaposlenosti, a to najbolje govori koliko je pozitivna klima za zapošljavanje na našem području – kazao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović. (vpz.hr, Foto: K. Toplak)

Poduzetnički inkubator u Pitomači

Poduzetnički inkubator u Slatini

Poduzetnički inkubator u Orahovici