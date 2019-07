Orahovački osnovci oprostili se od škole, najboljom učenicom proglašena Doris Babac

”Oni su mali, ali su veliki, odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali”, jedna je od legendarnih rečenica uz koju su odrasle mnoge generacije zahvaljujući još legendarnoj hrvatskoj seriji ”Smogovci”. Upravo tom rečenicom od osnovne škole oprostili su se orahovački osnovci, učenici OŠ Ivane Brlić Mažuranić. Tri osma razreda odličnom su, duhovitom i zabavnom priredbom podsjetili svoje osnovnoškolsko obrazovanje, od prvih dana u školskim klupama do trenutka rastanaka s osnovnom školom. Bilo je tu smijeha, zagrljaja, suza, a posebno upečatljiv bio je završni govor učenice Ivone Brbot.

-Kada smo došli u školu ništa nam nije bilo jasno, a u petom razred smo s divljenjem gledali osmaše i svi zajedno maštali kada ćemo mi doći na njihovo mjesto i konačno završiti su osnovnu školu i otići u toliko željenu srednju. Danas je slika potpuno drugačija, oči su nam pune suze jer se rastajemo, nikada više u ovom sastavu, nikada više ovako zajedno. Hvala vam prije svega dragi učitelji što ste bili dio naše velike školske obitelji i vodili nas pravim putem. Nemojte nas zaboraviti jer mi vas sigurno nikada nećemo – rekla je Ivona, a učenica Doris Babac napisala je i pjesmu za oproštaj. Uslijedili su video uradci svakog od tri osma razreda s temom svih godina osnovne škole. Na kraju se svima obratila ravnateljica škole Maja Škraba.

-Uvijek smo nekako svi tužni svake godine na ovim oproštajnim priredbama, no ja moram priznati da sam danas sretna. Sretna sam jer uvijek osmašima kažem da nije važno imati sve petice, najvažnije je postati dobri i odgovorni ljudi, a vi ste me ovom prekrasnom priredbom u to već sad uvjerili, da ste dobri, prekrasni mladi ljudi i nemam straha za budućnost niti grada niti Domovine uz vas – rekla je Škraba.

Osmaši koji su sve godine prošli s odličnim uspjehom nagrađeni su poklonima koje je osigurao Grad Orahovica, a iste im je uručila te se prigodno obratila i pozdravila orahovačka gradonačelnica Ana-Marija Petin poručivši kako vjeruje da uspjeh ovih mladih ljudi zasigurno neće izostati u budućnosti te poželjela da se svi jednog dana vrate u svoj grad i u njemu grade svoje obitelji i budućnost grada u kojem su ponikli. Najboljom učenicom škole proglašena je Doris Babac koja je primila pohvalnicu i poklon te je nagrađena gromoglasnim pljeskom svih prijatelja osmaša.(www.icv.hr, vg, Foto: V. Grgurić)