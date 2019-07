ŠRK Tvin uputio apel za spašavanje 6. virovitičkog ribnjaka, uskoro sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda

U sklopu svojih redovnih aktivnosti uređenja šestog, sedmog i osmog ribnjaka, Športsko ribolovni klub Tvin iz Virovitice u prošlog je tjedna imao radnu akciju sanacije šestog ribnjaka koji služi isključivo za ribolov po sistemu “Ulovi i pusti”. U ribnjaku se nalaze veliki primjerci amura i šarana, kao i ostale ribe, ali zbog propusnosti nasipa koji ga okružuje, dolazi do urušavanja, ali i probijanja nasipa, odnosno istjecanja vode iz ribnjaka u kanal, a koja potom putuje dalje do susjednih ribnjaka koje uređuje ŠRD “Ođenica”. Već više godina vrijedni članovi kluba “krpaju” bent oko šestog ribnjaka, ne bi li smanjili otjecanje vode, a s njom i ribe koju je ovaj klub platio u najboljoj namjeri, da svim članovima kao i ostalim ribolovcima koji to žele omogući ribolov po sistemu “Ulovi i pusti”. U tu svrhu su i ovaj put članovi kluba pokušali spriječiti otjecanje vode vrećama pijeska, ali to nije trajno rješenje, probijanja nasipa je sve više i prijeti opasnost da ovaj ribnjak uskoro postane povijest. Predsjednik ŠRK Tvin Marijan Mikec, odavno je upozoravao na ovaj veliki problem, o tome su upoznati ribiči, ali i nadležne institucije.

TROŠKOVI UREĐENJA IZNOSILI BI OKO 70.000 KUNA

– I dalje o tome redovno informiramo nadležne. Ta priča traje već dugo godina, no i dalje ne gubimo nadu i tražimo pomoć. Da taj problem možemo sami riješiti, odavno bi to učinili. Za sanaciju su potrebni odgovarajući strojevi i stručne osobe. Cijela ta priča oko sanacije težila bi oko 70.000 kuna što nije tako veliki iznos, ako uzmemo u obzir štetu koja bi pri tom nastala i lišavanja užitka ljubitelja ribolova. Ali naš klub te novce nema, ali ni tu obvezu da plati sanaciju, jer ne radi se o njihovom vlasništvu već o vlasništvu Hrvatskih voda i od općeg je značaja za grad i županiju – rekao je predsjednik ŠRK Tvin Marijan Mikec.

ŠESTI RIBNJAK ZAMIŠLJEN JE KAO PRIMJER SPAŠAVANJA RIBLJIH VRSTA

Naime, sistem ribolova “Ulovi i pusti” zaživio je u čitavom svijetu s ciljem spašavanja ribljeg fonda plemenitih vrsta, od pretjeranog i nepotrebnog izlova, koji je također velika prijetnja za opstanak ribe.

– Naši ribolovci o tome imaju izgrađenu svijest i sve je više onih koji žele loviti isključivo radi sporta, a ne radi uzimanja ribe. Za sve one koji si žele s ribolova odnijeti jednu plemenitu ribu do 5 kilograma težine, postoje naša dva druga ribnjaka, sedmi i osmi koje također sami uređujemo svojim trudom i sredstvima. I ovim putem zamolio bih pomoć svih nadležnih institucija, ali i ostalih ljudi dobre volje da nam pomognu riješiti ovaj problem, a u ime svih onih kojima je stalo ne samo do ribolova nego i očuvanja ljepote virovitičkih ribnjaka. S malo dobre volje i novca to bi mogla biti sportsko-rekreativna destinacija kakvom bi se malo tko u Hrvatskoj mogao pohvaliti – apelirao je na sve institucije i sugrađane predsjednik M. Mikec.

HRVATSKE VODE SPREMNE SANIRATI NASIP

U vezi ovog problema poslali smo upit Hrvatskim vodama u čijem su vlasništvu virovitički ribnjaci. Oni kažu kako je u tijeku izrada idejnog projekta uređenja vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice, faza I i faza II.

– Riječ je opsežnom idejnom projektu kojim će se ishoditi lokacijska dozvola, temeljem koje će se dalje, po fazama, izdavati građevinske dozvole. Navedenim idejnom projektom i lokacijskom dozvolom za uređenje gornjeg sliva Ođenice, između ostalog, planira se i revitalizacija retencije Razbojište (Virovitički ribnjaci). Revitalizacijom je obuhvaćeno izmuljenje i stabilizaciju nasipa između pojedinih jezera, a čime se osigurava povećanje prostora akumulacije – retencije – odgovaraju iz Hrvatskih voda.

Kako dodaju, idejnim projektom također su predviđeni i dodatni elementi uređenja pristupne ceste do 12 ribnjaka s okretištima i urbanističkim sadržajima, dakle šetnicom, biciklističkom stazom, rasvjetom, klupama, koševma za otpatke i urbanom hortikulturom, sve u skladu sa Prostorno-programskom studijom uređenja područja oko sliva Ođenica i Virovitičkih ribnjaka. No mogućnost je i da se nasip sanira prije završetka izrade projekta.

– Predstavnici Hrvatskih voda u vodnogospodarskoj ispostavi za mali sliv „Županijski kanal“, Virovitica, kontaktirali su predsjednika ŠRK Tvin, Marijana Mikeca i dogovorili zajednički obilazak terena kako bi se utvrdilo činjenično stanje te potreba i mogućnost sanacije spomenutog nasipa prije završetka izrade idejnog projekta – stoji u odgovoru.

Predsjednik ŠRK Tvin Marijan Mikec nam je potvrdio da je došlo do razgovora kluba s Hrvatskim vodama te kako će uskoro zajednički obići nasip i ribnjake.

– Drago nam je da se nešto događa po tom pitanju i nadamo se da ćemo zajedno uspjeti dogovoriti aktivnosti kojima bismo spasili ribnjak – rekao je Mikec.

