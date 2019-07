Sudionici projekta Naš hod kroz vremeplov nastavili druženje i nakon njegova završetka

Voditelji i sudionici projekta „Naš hod kroz vremeplov“ našli su se u nedjelju, 14. srpnja 2019. na zajedničkom druženju u klijeti obitelji Dent na Aršanju.

Projekt je realiziran u okviru poziva Umjetnost i kultura 54+ čiji je cilj socijalno uključivanje i unapređenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Naš proslavljeni slikar Stjepan Ivanec, koji je na projektu vodio slikarsku radionicu otvorio je druženje riječima: „Sastali smo se ovdje da obilježimo završetak prvog dijela slikarskog druženja, još nije sigurno hoće li biti drugog dijela. U svakom slučaju bila je to prigoda starijima od 54 godine za učenje slikanja, upoznavanja umjetnosti, oplemenjivanje duha, susret s bojama i tehnikom kojom se stvara umjetnost.“

„Nije bilo moguće obuhvatiti sve tehnike kao naprimjer grafiku i kiparstvo kroz deset radionica koliko smo ih zajedno odradili. Zna se da studij umjetnosti traje četiri godine. U radionicama smo se prilagodili načinu rada prema polaznicima. Osobno sam vidio kako ljudi reagiraju na tehniku, pristup, način slikanja i prilagodivši se njima završili smo tečaj,“ dodao je gospodin Ivanec.

„Sve u svemu želim reći da sam postignutim rezultatima zadovoljniji nego što sam na početku mislio i očekivao. Ljudi su bili vrlo zainteresirani, a po meni svi su na kraju poprilično zadovoljni. Zbog ubrzanog tempa života, činjenica je da ljudi nemaju vremena prepustiti se i uživaš u naučenom. Ipak posebna je draž kad s novim iskustvima u sferi umjetnosti pojedinac može, kao takav izaći u javnost i svoje radove pokazati na izložbama.“

„To su postigle naše Uskrsne pisanice izložene zajedno s radovima likovnog kluba Duga na izložbi za Uskrs ove godine. Imali smo u Društvenom doma u Kladarama izložbu svih radova učinjenim na radionicama, a kao šećer na kraju na aukciji slika u dobrotvorne svrhe u Domu kulture u Pitomači prodali smo gotovo sve izloženo. Izaći u javnost nije mala stvar, a mi to možemo,“ zaključio je naš poznati slikar.

„Ja sam bila uvjerena, iako sam promatrala brojne likovne radionice u našoj klijeti, da ja to ne mogu i da u slikanju nikada ne budem uspješna. U radionici sam prvi puta primila sam kist u ruke,“ izjavila je domaćica druženja i sudionica likovne radionice Lela Dent. „Stekla sam samopouzdanje i malo po malo uvidjela sam da to meni ide i da ja to mogu. Želja mi je nastaviti u jesen, opet od početka i malo po malo naučeno usavršavati.“

Danijela Rešetar, koja je pod stručnim nadzorom voditelja Danijela Petkovića provodila projekt nije krila oduševljenje. „Ostvarili smo više nego što smo očekivali i planirali. Povezali smo ljude s područja naše općine čak i šire. Evo nakon gotovo pola godine uspjeli smo se ponovno skupiti i međusobno dužiti. To je ogroman uspjeh. To je druženje bez obzira na dob i ikakva ograničenja,“ rekla je.

„S obzirom da sam sada voditeljica u rodnoj kući Petra Preradovića u Grabrovnici nadam se da će neke nove radionice biti tamo, bilo slikarske bili kakove druge kulturno umjetničke. Želja i planovi su mi uključiti što više ljudi na zajedničko druženje, učenje novim vještinama sa svrhom život učiniti zanimljivijim i zadovoljnijim,“ dodala je gospođa Rešetar.

Uz slikarske radionice, polaznici projekta pohađali su i radionice pjevanja i plesanja. (www.pitomaca.hr)