Svetlana Bastalić iz Dinjevca kandidatkinja je Virovitičko-podravske županije za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu za 2019. godinu

Svetlana Bastalić iz Dinjevca prava je seoska žena, majka, domaćica i vjernica, ali i njegovateljica kulturne baštine svoga kraja, a sada i kandidatkinja Virovitičko-podravske županije za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu za 2019. godinu. Ona je udana i majka petero djece, a osim majčinskih obaveza svaki dan ju čekao posao na obiteljskom gospodarstvu koje se bavi stočarstvom i ratarstvom, uzgojem krava, svinja, ovaca, kokoši i drugih domaćih životinja. Također, obrađuju i 35 hektara zemlje, a svoje proizvode Svetlana prodaje na kućnom pragu. Osim toga, ova seoska žena brine se i za očuvanje tradicije i običaja svoga kraja te aktivno vodi Udrugu žena Dinjevac koja će ove godine dobiti Povelju zahvalnosti Virovitičko-podravske županije. Osim toga, Svetlana je i vatrogaskinja, kao i njezin suprug, kao i otac uz kojega je još kao mala zavoljela vatrogastvo. Njezin trud i rad prije svega prepoznala je njezina obitelj i prijatelji koji ju već godinama nagovaraju da se prijavi na natjecanje za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu.

-Ne treba se sramiti biti seoska žena i upravo zbog toga sam prijavila nakon što su me obitelj i prijatelji na to nagovarali nekoliko godina. No, najveći razlog zašto sam se prijavila je kako bi potaknula naše žene u županiji da se i one prijave – kaže Svetlana te ističe da se nada da će joj ovo biti jedno veliko i lijepo iskustvo. Također, Svetlana se nada novim prijateljstvima i poznanstvima što joj je važnije od pobijede, ali nitko sretnije od nje, kaže, ako pobijedi.

-Osobito mi je drago i sretna sam jer su me u ovome podržali načelnik i Općina, kao i Županija, što je za mene već velik uspjeh – ističe.

Uvjeti natjecanja kažu da najuzornija hrvatska seoska žena mora biti stara između 25 i 65 godina, hrvatska državljanka, koja živi na selu, uživa ugled u svojoj sredini, ima lijepo uređeno kućanstvo i poljoprivredno gospodarstvo, proizvodi poljoprivredne proizvode i/ili rukotvorine i/ili stvara umjetnička djela, a naša Svetlana u potpunosti ispunjava ove uvjete. U svojoj sredini žena je poznati borac za razvitak i napredak društvenog, kulturnog i gospodarskog života žene, obitelji i zajednice, a koja do sada nije sudjelovala na natjecanju za izbor Najuzornije hrvatske seoske žene. Ovim projektom želi se pripomoći promociji vrijednosti i važnosti žene na selu s ciljem afirmacije i podizanja kvalitete življenja na hrvatskom selu, očuvanju obitelji i kulturne baštine. Ovogodišnje natjecanje održat će se 12. listopada u Ozlju. (www.icv.hr, žđl)