TOURISM 4 ALL U Kaposvaru održana radionica “Stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda”

U sklopu provedbe projekta Tourism 4 All Interreg V-A Program suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. u Kaposvaru je održana radionica “Stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda”, koja je bila četvrta radionica ovog tipa.

Radionica je dio projektnih aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i mađarskog partnera na projektu SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co., u sklopu provedbe projekta Common tourism development of natural and cultural assets of Suhopolje-Noskovačka Dubrava-Zselic Starry Park, odobrenog kroz 1. poziv programa Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., HUHR/1601/2.1.2/0014.

Na radionici su, uz ravnateljicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirodne i ekološke mreže VPŽ Tatjanu Arnold Sabo, sudjelovali i ostali dionici ovog projekta, među kojima je i Helena Hegediš, kao i predstavnici Visoke škole Virovitica, studenti Sveučilišta Kapošvar, predstavnici SEFAG Zrt-a. Na kraju su sudionici radionice posjetili Zvjezdani park Zselic.

(www.vpz.hr)