ULTRA EUROPE Virovitička grupa Vatra po prvi puta nastupila pred tisućama partijanera

Festival ULTRA Europe ima ove godine čak tri domaća prvijenca – piše Večernji.hr. Lokacija je nova, to znamo već neko vrijeme. Treće u kategoriji ‘prvi puta’ jest nastup grupe Vatra na UMF Radio Stageu.

– Dobro večer, mi smo Vatra, rock bend iz Zagreba, prvi puta ćete nešto ovakvo čuti na ULTRA Europe festivalu, publici se obratio na engleskom Ivan Dečak. Jasno kako je dijelu publike to bilo poveliko iznenađenje, ne samo zato što je to Vatrin prvi nastup na ovom festivalu, nego zato što je to prvi nastup neke rock grupe uopće na ULTRA Europe, najvjerojatnije i na ULTRA festivalima uopće.

Razlog da se nešto takvo moglo dogoditi jest suradnja s domaćim Zvonimirom Dusperom – Dusom. Ovaj zavičajni reunion poslušao je solidan broj fanova ispred UMF Radio Stagea na Parku Mladeži, među njima i dobar broj obožavatelja same Vatre koje je zanimalo kako će to popularni rock bend zvučati kroz elektroniku.

Nismo znali što točno očekujemo, s obzirom na karakter festivala prvo što je padalo napamet bio je remiks Vatrinih hitova. I to je bilo pogrešno. Na ULTRA Europe dogodio se pravi pravcati rock koncert sa svim prepoznatljivim elementima frontmana Ivana Dečaka i njegovih kolega iz benda. Elektronika koja je dolazila iz mikseta bila je dopuna zvuku električnih gitara pa bi se reklo kako je to bila Vatra uz potporu elektronike. Ako je ovo bio prvi nastup nekog rock benda na ULTRI, sasvim sigurno nije prvi puta da se Vatra dotaknula elektronike. I njihov sadašnji veliki hit Nama se nikud ne žuri ima tih elemenata, a čuli smo ga i na ULTRI s još malo nabrijanijom DJ komponentom.

No, u nijednom trenutku električna gitara nije prepustila mjesto mikseti te je sve i dalje čvrsto u svojoj nativnoj glazbenoj domeni. U svakom je slučaju Vatra ovim eksperimentom dobila još malo pozornosti, a organizator izravan kontakt s domaćom publikom na malo drugačiji način. Zanimljivo je bilo slušati električnu gitaru u sjeni ogromne glavne pozornice s koje su i dalje tutnjali ritmovi zbog kojih je publika ULTRE toliko opčinjena. Rekorde prvog dana bilo je očekivano teško oboriti, nije u tom pokušaju pomoglo niti prohladno vrijeme, no nastupi velikih zvijezda elektronske plesne glazbe Alessa i Afrojacka učinili su i drugu noć ULTRA Europe 2019 jednom za pamćenje. Uz malu pomoć Vatre s elektroničkom potporom. (vecernji.hr, foto: screenshot, Facebook)