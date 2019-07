UREĐAJ KOJI ĆE “DOLAZITI” DO PACIJENTA U Opću bolnicu Virovitica zahvaljujući akciji županijske Lige protiv raka, stigao novi uređaj

Udruga Liga protiv raka Virovitičko-podravske županije provela je humanitarnu akciju povodom Dana narcisa „Cvijet za dan duže“ koja je trajala od 22. ožujka do 19. lipnja. Financijska sredstva prikupljena tijekom akcije utrošena su za kupnju ultrazvučnog uređaja i linearne sonde u iznosu od 54.012,50 kuna. Ravnatelju Opće bolnice Virovitica Dinku Blaževiću donaciju je danas (četvrtak) uručio predsjednik Lige dr. Miroslav Venus, ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo. Radi se o uređaju namijenjenom Odjelu za patologiju i kliničku citologiju Opće bolnice Virovitica, a neophodan je za ciljanu biopsiju karcinoma dojke, te karcinoma ostalih organskih sustava.

– Sredstva koja smo prikupili kroz našu akciju iskoristili smo za nabavku mobilnog ultrazvučnog aparata uz pomoć kojeg će se raditi punkcije određenih tumoroznih tvorbi na ljudskom tijelu, uključujući i eventualne promjene na dojci. S obzirom na to da znamo da je maligni proces na dojci na prvom mjestu po učestalosti od malignih procesa kod žena te da je do nedavno bio i vodeći uzrok smrtnosti od malignih bolesti kod žena, na Izvršnom odboru Lige protiv raka odlučili smo se da bi išli u humanitarnu akciju i skupljanje sredstva za nabavku upravo takvog jednog uređaja – prilikom uručenja rekao je dr. Venus.

Pritom je istaknuo i značajnu zanimljivost ovog uređaja, a to je njegova mobilnost. – Sam posao u Općoj bolnici Virovitica uz pomoć ovog uređaja bit će olakšan kako korisnicima, tako i stručnom osoblju koji će s njim raditi jer će se on moći transportirati na sam Odjel ako je neki pacijent ležeći. Tako ga se neće morati maltretirati da bi ga se dovozilo na Odjel citologije kako bi se izvršio ultrazvuk i punkcija već će se taj uređaj transportirati do pacijenta – istaknuo je dr. Venus.

Na donacije je zahvalio ravnatelj OB Virovitica Dinko Blažević, koji je također, istaknuo specifičnost ovog uređaja – njegovu mobilnost.

– Ono što je nama vrlo važno, pored više uređaja za ultrazvuk koje imamo u Općoj bolnici Virovitica, ovo je specifičan uređaj koji je prijenosni, što do sad nismo imali u bolnici. Pored samog dijagnosticiranja vezanog za bolesti dojke on će biti korišten i za druge dijagnostičke postupke vezane za punkciju, limfne čvorove i neke druge dijagnostičke postupke – rekao je ravnatelj D. Blažević te dodao kako vjeruje da će se ova tradicionalna akcija Lige protiv raka nastaviti jer na taj način i mnogi gospodarski subjekti, ali i fizičke osobe mogu dati svoj doprinos poboljšanju pružanja zdravstvene zaštite na području naše županije.

Svečanosti su nazočili i ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu VPŽ Lahorka Weiss, pročelnica županijskog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Melita Sirovica te voditeljica Odjela za patologiju i kliničku citologiju dr. Marija Abalić, kao i župan Igor Andrović koji je zahvalio svima koji su sudjelovali u ovoj akciji, a osobito Udruzi Lige protiv raka VPŽ.

– Zahvaljujem svim građanima i gospodarskim subjektima koji su svojim donacijama doprinijeli da se kupi ovaj hvale vrijedan uređaj koji će sigurno pomoći u liječenju svima onima koji su oboljeli. Osobito zahvaljujem Udruzi koja radi i na promicanju preventivnih aktivnosti i informiranju javnosti kako bi one osobe koje su potencijalni bolesnici na vrijeme obavili preglede, došli na liječenje i na kraju se i izliječili – rekao je župan I. Andrović u nadi da će se i dalje nastaviti s ovakvim humanitarnim aktivnostima te naglasivši da su OB Virovitica, Zavod za javno zdravstvo VPŽ, kao i Županija uvijek tu i spremi pomoći kada se radi o aktivnostima koje doprinose liječenju svih onih koji su oboljeli. (www.icv.hr, žđl, Foto: Ž. Đaković Leš)