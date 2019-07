Vjetar, tuča i kiša uništavali sve pred sobom: Upropašten urod, srušena stabla, štagljevi i plastenici

Sinoćnje nevrijeme poharalo je cijelu Virovitičko-podravsku županiju. Najveće štete pretrpjela su poljoprivredna gospodarstva, a ponovno je na udaru bio pitomački kraj. Već tri puta ovog mjeseca za taj je kraj proglašena elementarna nepogoda, a kako se čini bit će još jednom.

Nastradalo je sve, od paprike, dinja, tikvica i krastavaca. Olujni vjetar nosio je krovove, rušio stabla, a ogromna količina kiše prouzročila poplave.

– Ja, u svojih 70 godina, to ne pamtim – čuli smo na OPG-u Marija Rengela u Velikoj Črešnjevici, gdje je olujni vjetar i tuča uništavao sve pred sobom.

– Koliko je trajalo? Nama je trajalo dugo. Čuo se neki čudan huk – kažu, a taj je „huk“ odnio štagalj. Kažu da ga je digao i „bacio“ kod susjeda, kao čačkalicu. Tek je jutro otkrilo kakav je sve užas bio ove subotnje noći.

U Sedlarici je vjetar odnio cijelo krovište s gospodarskog objekta. Dio se nalazi u dvorištu, a jedan limeni dio odletio je 50 metara u obližnje suncokrete.

Velike štete nevrijeme je ostavilo i u Otrovancu, stabla su na kućama, srušena je jedna bandera, pa nema struje u tom dijelu. Stradali su usjevi, a dokaze o užasu koji su zatekli poslala nam je čitateljica Marija Podgorac iz OPG-a Nada Pintar.

– Krastavci i paprika su uništeni, a rajčicu na ulazu u plastenik tuča je samo stukla – kaže nam Marija.

Jednako je prošao i OPG Dikšić, također iz Otrovanca, njima je osim uroda, stradao krov, a vjetar je poklopio i plastenike. Kako kaže Danijel Dikšić, ovo je četvrti put ovog mjeseca da njihov urod stradava zbog tuče.

– Do sada nije bila velika šteta, od 20 do 30 posto, ali ovoga puta je sve uništeno. Riječ je o 5 hektara na kojima uzgajamo tikvice, dinje, rajčice i više vrsta paprike. Šteta na vanjskoj proizvodnji je od 90 do 100 posto. Nastradao je i dio plastenika, od čega je jednog vjetar otkrio i tuča dokrajčila – govori Danijel.

OPG Josip Suhanek u općini Lukač, također, od jutra samo zbraja štetu, srećom osigurani su, no pitanje je hoće li to u potpunosti pokriti nastalu štetu.

– Stradala nam je hala za strojeve, nekoliko plastenika, stučeno je šest hektara cvjetače, četiri hektara kupusa i dva hektara kelja. Djelomično i osam hektara suncokreta i dva hektara paprike, na hektaru lubenice stradala je loza, plodovi su još tako-tako, raskrilo je i hladnjaču – nabraja štetu Ivan Suhanek, dodajući kako je možda nešto i previdio. Ono što je najgore, meteorolozi nevrijeme najavljuju i za danas. Hoće li i ovo malo uroda što je ostalo izdržati, tek ćemo vidjeti.

