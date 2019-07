Vrhunski gastronomski znalci Goran Kočiš i Sandra Jadek bit će zvijezde Virovitičko-podravske županije na Danima hrvatskog turizma

Od 2. do 5. listopada Slavonija će biti domaćih Dana hrvatskog turizma, a tim povodom je u Sali za sastanke održan sastanak svih predstavnika turističkih zajednica s područja Virovitičko-podravske županije, uz predsjedavanje Helene Hegediš, članice organizacijskog odbora DHT 2019 Slavonija ispred VPŽ. Na sastanku se govorilo o nastupu i predstavljanju turističkih potencijala Virovitičko-podravske županije, na ovom najznačajnijem turističkom skupu u ovoj godini. Podcrtano je kako će se naglasak dati na dva pod UNESCO-om zaštićena područja, Parku prirode Papuk te području rijeke Drave.

Na dan otvorenja, 2. listopada, u Virovitici će biti postavljena dobrodošlica za sve one koji će tog dana putovati prema Vukovaru i Slavoniji, gdje će se održavati otvorenje DHT-a. Svojevrsni Welcome to Slavonia, u „trijemu Slavonije“, središtu Virovitice, kod Dvorca Pejačević, poželjet će dobrodošlicu svim putnicima namjernicima koji budu prolazili kroz ovaj grad.

U sklopu Dana Hrvatskog turizma Virovitičko-podravska županija, kao ostale županije, predstavit će se u osječkoj Tvrđi. Prema riječima Helene Hegediš, dogovoren je nastup dvoje vrhunskih hrvatskih kulinarskih majstora, Goran Kočiša i Sandre Jadek. Goran Kočiš je hrvatski kuhar koji je unatrag tri i pol godine, od otvaranja Noela do danas, vjerojatno najviše napredovao. Goran Kočiš danas je definitivno tehnički jedan od najsuverenijih hrvatskih chefova, chef „onog Noela“ koji ima Michelinovu zvjezdicu. Pogađate, Goran Kočiš je “naše gore list”, dolazi iz Donjih Meljana kod Slatine.

Malo je onih koji vole kolače, a ne znaju tko je Sandra Jadek. Slatinska „kraljica kolača“ sve je češće „hrvatska kraljica kolača“. Reprezentativka je Hrvatske, brončana sa Svjetskog kupa, ali ako ste „na dijeti“ Sandrini recepti zasigurno će vas „udaljiti od vage“, jer njeni kolači su „vrh vrhova“. Zanimljivo, i Sandra Jadek je iz Donjih Meljana. Oni će biti zvijezde Virovitičko-podravske županije kojima će se ova županija predstaviti na Danima Hrvatskog turizma, na onom dijelu koji će se održavati u osječkoj Tvrđi. Što se tiče Virovitičko-podravske županije, poznavajući Gorana Kočiša i Sandru Jadek, bit će to gastronomski spektakl. (vpz.hr, Foto: K. Toplak, Facebook)