DANCE LUDNICA NA FERRAGOSTU Minea, Ivana Banfić, Ella i DJ Kneža razgalili publiku starim dobrim hitovima

Već prvog dana ludnica, prepuni središnji Addiko Piknik stage i dobri, stari dance hitovi 90-ih razgalili su srca današnje mlade generacije, što je bilo prelijepo za vidjeti i doživjeti.

Ferragosto Jam u svom 12. izdanju otvorio je svoja vrata, a ako se po jutru dan poznaje, a poznaje se sigurno, bit će ovo nezapamćeni, ludi festival. Prva večer je, kako su najavili iz Udruge Kluba Dostave Zvuka, organizatora festivala, bila tematska, a tema je bila dobar stari dance 90-ih.

Sve je započeo odlični DJ Kneža koji je od prvih večernjih sati zagrijavao atmosferu stranim dance hitovima i vrijeme je doista bilo vraćeno u neka dobra, stara vremena. Ekipa se polako počela spuštati na središnji stage, ljuljalo se u ritmu i čekalo središnji događaj večeri, nastup tri dance dive 90-ih. Prva je zapjevala Marinela Jantoš ili glazbenoj sceni poznata kao Ella i odmah krenula sa svojim najvećim hitom “Iza ponoći”, pa potom i “Nek’ se selo okrene na peti” te “10 puta da je duža noć” i tu je zapravo krenulo “ludilo”. Ella je nazočne zabavila i s nekoliko velikih dance hitova svojih kolegica Kasandre, Emilije Kokić, Nine Badrić, Vanne i grupe E.T. te dobrih sat vremena razdrmala publiku.

-Ja ne nastupam često, ali ove turneje s Mineom i grupom IBEE su predivne. Ferragosto me očarao, ovi mladi ljudi su nevjerojatni, koliko tu ima pozitive. Bilo je vrhunski, nisam ni slutila da me ovako nešto čeka i da svi ovi mladi ljudi znaju sve tekstove od prvog do zadnjeg stiha, jednostavno čista uživancija – rekla je Ella nakon nastupa.

A onda doista nešto posebno i trenuci kada je Ferragosto upalio istinski vremeplov. Renata Končić Minea, glasom i stasom baš kao nekada, neumorna na pozornici kao i uvijek, nizala je svoje hitove. Svi u glas pjevali su “Rano”, “Lasta lastavica”, “Uberi ljubicu”, “Bit će bolje”, “Good Boy”, “Vrapci i komarci” i druge, a Minea je nekoliko puta usred pjesama zastala i ostala bez teksta.

-Ma vi ste sjajni, u svojih 20 godina glazbene karijere nisam imala bolju publiku, najbolja ste publika na svijetu, hvala vam od srca – poručila je Minea sa scene, a potom nakon nastupa još dodala:

-Ferragosto Jam definitivno ima još jednog velikog fana. Doista nisam očekivala ovako nešto, čula sam za ovaj festival, ali kada smo dolazili ovamo i vidjeli ovu predivnu prirodu pa spuštajući se prema stageu čuli taj prepoznatljivi huk hrpe ljudi, jednostavno smo se sve tri naježile, a tek kad smo došle i zapjevale. Bravo Ferragosto, bravo mladi ljudi, uživajte, budite veseli, provodite se i volite – rekla je Renata Končić Minea.

Šećer na kraju, ali doslovno bila je neuništiva Ivana Banfić i I BEE. Kako su rekli fotografi koji su fotografirali njen nastup, teško ju je bilo pohvatat po pozornici i doslovno je bilo tako, a to uistinu govori sve. “Predaleko”, “Imam te”, “Lav u srcu” i niz drugih hitova stvorili su potpuno ludilo, a potom joj se pridružio i Tomislav Tržan – Radiofonik te su zajedno izveli mega popularne Ivanine duete, među kojima i “Nag”, koji je nekada pjevala s Dinom Dvornikom, publika se oduševila i novim hitom ovog dvojca “Vrati me u dicso”, a delirij je nastao kada su zapjevali legendarnu “Godinama”, koju je I BEE pjevala s Dinom Merlinom. Bilo je to kao nekada, u glas se pjevao svaki stih, a FJ se pobrinuo za atmosferu s prepoznatljivim vodenim balonima i konfetima.

-Atmosfera je bila predobra, preluda, ja sam iskreno duboko ganuta. Ovo je nevjerojatno šeranje te pozitivne energije i to je jednostavno ljubav. I večeras sam se uvjerila da ovaj naš dance nikada neće umrijeti, meni je to nestvarno. Moram priznati da kada sam počinjala s ovom glazbom, mnogi su prognozirali da će to biti kratak vijek, ali evo ne mogu biti sretnija jer Šumica se i dalje trese i dan danas nakon 25 godina na svim feštama. I, da, veliko hvala Ferragosto, ovo je nezaboravno – rekla je nakon što je uhvatila malo daha Ivana.

U nastavku je ponovno DJ Kneža lupao stare dobre dance hitove 90-ih do sitnih jutarnjih sati. Subota, 3. kolovoza donosi uistinu sve vrste glazbe, nastupit će legendarna hrvatska glazbena diva Josipa Lisac, koja tako po drugi puta dolazi na Ferragosto, zatim Letu Štuke, Urban & 4, popularni splitski hip-hoper Vojko V., Sfumato, One Step Away, Them Moose Rush i FNC Diverzan, a kreću i Izštekani, Tihi i Dobro jutro stage sa svojim programima.

Program, na glavnom stageu počet će već u 18:45, Josipa Lisac nastupa u 21:30, Urban u 00:30, a Vojko V u 02:00.

(www.icv.hr, vg)