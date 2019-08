DANI OPĆINE SUHOPOLJE Siniša Horvat: Zacrtali smo si visoke ciljeve i ne odustajemo od njihove realizacije

Općina Suhopolje posljednjih godina poprima novi izgled, kako samo naselje, tako i sva mjesta u njenom sastavu. Rezultat je to želje i nastojanja mladog načelnika Siniše Horvata i njegovih suradnika koji su zacrtali visoke ciljeve i ne odustaju od njihove realizacije. U samom središtu mjesta niknuo je obnovljeni Dvorac Janković, okružen prekrasnim perivojem, koji će uskoro zasjati u novom ruhu. Prilika je to da i Suhopolje dobije svoje mjesto na turističkoj karti Virovitičko-podravske županije, što je i dodatni poticaj za ulaganja, kaže načelnik S. Horvat.

Koje projekte biste istaknuli kad je riječ o turističkoj ponudi Vaše općine?

Pored uređenja prometnica, proširenja mreže nogostupa, radi se na uređenju društvenih domova. Prvenstveno je dan naglasak na dosad malo zakinutim naseljima na području naše općine. Većina većih naselja, poput Jugovog Polja, Orešca, Cabune ili Borove, već imaju pristojne uvjete za okupljanja i druženja svojih mještana, a nekako po strani su ostala naselja poput Naudovca, Budanice, Velike Trapinske i sl., gdje je manji broj stanovnika, tako da smo odlučili dio ulaganja usmjeriti upravo u ta mjesta. Primjerice, u Slavonskoj Pivnici i Levinovcu već smo veći dio radova završili, što se tiče objekata gdje se mještani okupljaju. Također nastavljamo radove i na drugim domovima, a za neka naselja imamo gotove projekte za izgradnju novih. Radi se na tome da se zastupi i društveni dio života naših mještana, kao i osnovne potrebe od prometnica, uređenja do nasipavanja poljskih puteva.

Dvorac Janković uskoro će posjetiteljima otvoriti svoja vrata. Okružen je perivojem čija je rekonstrukcija u tijeku. Planirate li još neke druge popratne sadržaje?

Obnova Dvorca polako se bliži kraju i bit će to jedan prekrasan turistički biser na području Virovitičko-podravske županije, i čak sa određenom dozom ponosa mogu reći da od Zagreba do Osijeka takvog objekta nema. Sam Dvorac ne bi imao svoju svrhovitost bez pristupne ceste, bez prekrasnog zelenila parka, odnosno perivoja oko samog dvorca Janković. Bit će to jedan prekrasan kompleks, jedna prekrasna cjelina i mi, kao Općina Suhopolje, pokušavamo dati svoj doprinos tako da s početkom kolovoza kreću dodatni radovi na našem sportsko-rekreativnom kompleksu i on mora biti u funkciji turizma i samog Dvorca, gdje će, nadamo se, i sportaši naći svoj kutak za pripreme. Dakle, tu je stadion, fitnes centar i sami smještajni kapaciteti Dvorca Janković.

Očito je da imate jasnu viziju onoga što želite postići u budućnosti.

Itekako. Radi se sustavno i planski i sam sebi sam zacrtao određene prioritete. Gledam u maniri dobroga gospodara i što se tiče svih tih asfalterskih, prometnih i sličnih radova, prioritet imaju naselja kroz koja je prošla kanalizacijska mreža. Prolaskom kanalizacije, što očekujem da će biti vrlo brzo, prionut će se radovima u tim naseljima. Prvenstveno ne želimo gubiti vrijeme, ali se ne želimo ni dovesti u situaciju da započnemo radove uređenja mreže nogostupa pa nam kroz neko vrijeme „počupaju“ asfalt i unište sav taj trud kako bi položili cijevi. Dakle, prvenstveno se sada radi u naseljima gdje je mreža već postavljena, a vrlo brzo ćemo se proširiti i na druga naselja u našoj općini.

Kakva je reakcija vaših sumještana na sve novitete i projekte. Možete li reći da stoje uz Vas?

Naravno da stoje. Bude tu i kritika, ali pokušavam svima izaći u susret, odgovoriti na pitanja, ponekad i više puta, a često rješenje nekog problema ne leži na nama kao Općini, već na nekim drugim, višim instancama. Jako dobar primjer je Vukovarska ulica u Suhopolju gdje se svi zdušno borimo na projektu koji će povezati Državnu cestu D2, odnosno rekonstrukcija ceste od centra Suhopolja do naselja Sladojevci. U projektu je predviđena sama prometnica, odnosno mreža nogostupa, izdana lokacijska dozvola i sve je spremno te čekamo da nadležna institucija odluči tko je izvođač radova i da se počne raditi.

Od 4. do 15. kolovoza obilježavao se Dan općine Suhopolje. Što su sve vaši sumještani i njihovi gosti mogli vidjeti tijekom proslave?

To je naš središnji, tradicionalni događaj kojeg je otvorio 11. kup u sportskom ribolovu na jezeru Berek u Orešcu. U petak je održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača, a zatim i koncert grupe Fluentes ispred Hrvatskog doma u Suhopolju. Bili su tu i Turnir u streljaštvu u prostorijama Streljačkog kluba „Mladost“, 1. Grofov kup, demonstracija vještina Karate kluba „Mladost“ te tradicionalno natjecanje u kuhanju srnećeg paprikaša „Suhopoljski kotlić 2019.“ i 12. smotra folklora „Golubica bijela“. Jednako tako održana je i Aleja slikovnica, revija pasa te izložbe planinarskih fotografija i LIK-a “Paleta”. Središnji koncert održalo je Prljavo kazalište, nakon više od 20 godina ponovno u Suhopolju, cijela manifestacija zatvorena je svečanim misnim slavljem u prijepodnevnim satima te velikom vrtnom zabavom u poslijepodnevnim satima u četvrtak 15. kolovoza. Kao i svake godine, trudimo se manifestaciju podići na višu razinu, bilježimo veliku posjećenost što je posebno vidljivo na Suhopoljskom kotliću. (www.icv.hr, bg)