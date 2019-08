FOTO Poslije slatkih briga počele noćne more za Damira Pempera, Papuk slavio na gostovanju u Slatini

Slatinski nogometaši jučer (subota) su odigrali posljednju u nizu pripremnih utakmica uoči početka nove četvrtoligaške sezone, a suparnik im je bio novopečeni trećeligaš Papuk iz Orahovice.

U ne baš zanimljivoj utakmici Orahovčani su slavili 2:1. Gosti su poveli već u 10. minuti utakmice zgoditkom Marina Vukomanovića i s tim se rezultatom otišlo na odmor. Drugo poluvrijeme Slatinčani su pokušali izjednačiti, ali jalovo i bezuspješno, što je rezultiralo novim primljenim pogotkom. Ovog puta precizan je bio Ante Knežević. Domaćin je pred sam kraj utakmice smanjio rezultat iz jedanaesterca kojeg je realizirao Domagoj Jendrašić i ublažio poraz na prihvatljivih 2:1.

Ono što zabrinjava trenera slatinske momčadi Damira Pempera je izostanak nekoliko ključnih igrača zbog ozljeda. Van stroja su Kupres, Bubaš, Vurdelja i Grljak, što je veliki hendikep za Slatinčane.

– Što se tiče samih priprema, mi smo ih dobro odradili. Svi oni koji su bili na pripremama dobro su odradili svoje, međutim bilo je dosta igrača koji nisu bili tu i to je problem. Problem je i u povrijeđenim igračima, tako da nam je to dosta veliki hendikep. Međutim, to nije ništa alarmantno jer su to pripremne utakmice. Poslije utakmica protiv Korije i Virja, koje smo izgubili, ja sam očekivao da ćemo sada pokazati u boljem izdanju, ali ne mogu reći da sam zadovoljan time što su moji igrači prikazali. Imali smo problema i u napadu i u veznom redu, što su naši protivnici iskoristili. Imamo dosta novih igrača i sve to treba uigrati, treba malo strpljenja, ali riješit ćemo mi to, bit će to dobro. Prva nam je službena utakmica ove sezone u Ferdinandovcu sljedeće subote. Uvijek je teško igrati kod njih, čvrst su protivnik, prava domaćinska ekipa i moramo se dobro pripremiti, i fizički i taktički. Bez obzira što pomalo crno izgleda, imamo mi još dosta kadra s kojim ćemo se nadmetati u ovoj sezoni – i uz sve probleme sa igračkim kadrom optimističan je trener Damir Pemper.

SLATINA. Stadion Antuna Tone Butorca. Gledatelja: 200. Sudac. Goran Loparac (Sladojevci). Pomoćnici: Valent i Pastuović.

Strijelac: 0:1 – Vukomanović (10), 0:2 – Knežević (65), 1:2 – Jendrašić (86-11m).

SLATINA: Dumenčić, Petrinjak, Jozić, Menegati, Šimek, Jendrašić, Hodak, Pecolaj, Javorović, Dijanešić i Jukić. Još su igrali: Potočki, A. Šaponja, Bogati, S. Šaponja i Šuntić. Trener: Damir Pemper.

PAPUK: Mehmedi, Podboj, Špoljarić, Krsnik, Bušljeta, Ninčević, Vukomanović, Rukavina, Čavić, Zebec i Rupčić. Još su igrali: Mimić, Knežević, Periša, Marinić i Mahaček. Trener: Darko Krsnik

