FOTO Stipo Djak ponovno radio dar-mar, Gradina tijesno pobijedila Bilogoru 1947. nakon 0:5

Uzvratnu utakmicu u Špišić Bukovici u sklopu priprema za novu sezonu odigrali su županijski drugoligaši Bilogora 1947. i Gradina.

Prije dva tjedna ove dvije momčadi odigrale su “ludu” utakmicu u Gradini gdje smo vidjeli čak 11 pogodaka, a tad je Bilogora bila uspješnija i pobijedila 7:4. Ovog puta pobjedu je na gostovanju odnijela Gradina rezultatom 5:4, a obje momčadi potvrdile su da se očito lakše snalaze na gostujućem nego na domaćem terenu.

Jučer (nedjelja) je momčad Gradine, koju vodi trener Marijan Puškarić dominirala gotovo 70 minuta, a početkom drugog dijela imala je nevjerojatnu prednost od 0:5. U posljednjih dvadesetak minuta “probudila” se i domaća momčad, a ponovno je dar-mar u gostujućoj obrani radio jedan od ponajboljih domaćih igrača Stipo Djak. Zatresao je gostujuću mrežu četiri puta, a malo je falilo da na samom kraju utakmice poravna rezultat.

Svakako treba spomenuti i brojne prilike gostujuće momčadi te još nekoliko neiskorištenih zicera u drugom dijelu s kojima su mogli stići i do veće prednosti. Zanimljiv je podatak da je Djaku ovo bio deseti pogodak protiv Gradine u dvije odigrane utakmice.

Za momčad trenera Marijana Puškarića dva pogotka postigao je Mario Jozić, a po jednom su poentirali Zvonimir Juhas, Dino Milinović i Antonio Jugović.

-Nedostajalo nam je nekoliko stožernih igrača, zbog godišnjih odmora i poslovnih obaveza i to se odmah odrazilo na igri. Do početka prvenstva ostalo je tri tjedna, imamo još vremena za uigravanje momčadi, a kada budemo kompletni bit će to sasvim druga priča, što smo već i dokazali u prvoj utakmici – rekao je domaći strateg Miroslav Ćorić.

Odličan posao odradio je djelitelj pravde na ovoj utakmici Jasmin Božić.

(www.icv.hr, ts)