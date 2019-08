Hrvatska obrtnička komora poziva mlade u svijet obrtništva: Nužne su njihove svježe ideje

U čitavoj Hrvatskoj je već duže prisutan problem nedostatka mladih obrtnika i poduzetnika. Mladi se rijetko uhvate u rizik početka zasnivanja nekog obrta, a kada se ipak odluče slabo se informiraju o svim mogućnostima koja im se nude. Hrvatska obrtnička komora jako puno ulaže upravo u edukacije i informiranje svih obrtnika s posebnim naglaskom na mlade. Upravo u tom cilju početkom ljeta su u sklopu HOK-a izabrani i novi ljudi u nekoliko komorskih odbora, a onoga za promidžbu i za informiranje za predsjednika je izabran Zoran Horić iz Slatine, inače aktualni predsjednik Županijske komore Virovitica.

– Presretan sam što mogu reći da naši županijski obrtnici participiraju u 70 posto odbora i cehova pri HOK-u, a ja sam evo u tom promidžbenom odboru što je po meni uz gospodarski i financijski jedan od najvažnijih odbora Komore. Naši županijski obrtnici doista dobro kotiraju, evo 1. srpnja na Danu HOK-a slatinski obrtnik i predsjednik gradskog udruženja Zlatko Šomođi dobio je jedno od najvećih priznanja Komore ”Zlatne ruke” s poveljom i to je jedan znak da smo se pokrenuli – započeo je Zoran Horić te naglasio kako je Županijska obrtnička komora jedna je od najmanjih u Hrvatskoj, no svakako jedna od najvrjednijih.

– Definitivno smo jedna najmanjih obrtničkih komora u Hrvatskoj, nas je sada negdje oko 1300 obrtnika u Virovitičko-podravskoj županiji. Trudimo se, borimo se kako znamo i koliko možemo, a evo od mog dolaska na čelo Komore tražim od svojih predsjednika gradskih udruženja maksimalan angažman i evo u vrlo kratkom vremenu smo uspjeli polučiti dobre rezultate i samo ako nastavimo tim tragom obrtništvo će na ovom području imati svjetlu budućnost – kaže predsjednik Županijske obrtničke komore Virovitica Zoran Horić.

U Hrvatskoj stanje s mladim obrtnicima nije na visokoj razini, dapače, uvijek ih nedostaje, sličan je problem i u Virovitičko-podravskoj županiji, no županijska Komora ulaže ogromne napore kako bi privukla mlade da ipak krenu obrtničkim putem.

– Da, moram priznati da situacija nije najbolja, ali ne predajemo se. Na mlade smo usmjerili sve svoje kapacitete uključujući i one financijske gdje pokušavamo pomoći putem državnih institucija, npr. putem HZZO-a gdje se uistinu daju odlične poticajne mjere. Evo sada su u županiji već izgrađeni poduzetnički inkubatori i mladi imaju sve preduvjete. Koristim i ovu prigodu da pozove sve mlade obrtnike, ne samo da se uključe u svijet poduzetništva nego da ga iskoriste za svoju bolju budućnost. Tu posebno mislim na one oni koji imaju kvalitetne ideje jer kroz ove mjere im je stvarno omogućeno da mogu svoju ideju pustiti u produkciju pa ako ne ide, sve to će ostati i mogu to koristiti dalje kroz život, da tako kažem neoštećeni. Znači, neće platiti nekakav novac koji će ih onda pratiti kroz cijeli život kao nekakve kredite, ali ono što najvažnije u ovoj priči je da bi mi htjeli čuti te ideje mladih i uključiti ih u aktivan rad komora i udruženja, samo trebaju doći i pokazati dobru volju. Naravno, naša vrata su uvijek otvorena za sve, i za savjete, rješavanje problema, za sve oni što obrtnici smatraju da treba reći – nastavlja Horić i dodaje kako HOK ima novost.

– HOK je uložio dodatna sredstva u angažman gdje je u produkciju pustila jednu aplikaciju, doduše za sada samo interno unutar komornog sustava, a kad se ispita ide i prema članovima. Riječ je o aplikaciji kroz koju će svaki član udruženja putem bilo kojeg medija moći pristupiti komorskom sustavu, uputiti pitanje i dati prijedloge koji će biti vidljivi svima putem foruma pa će se u raspravu uključiti svi i bit će vidljivi eventualni slični problemi, kako su riješeni i tom slično, a paralelno smo mi iz HOK-a tu također, da pomognemo koliko možemo – zaključio je Horić. (www.icv.hr, vg)