“JESEN U SLATINI” Lišće starih divljih kestenova poprimilo jesenske boje, a i plodovi su već oformljeni

Pješaci, ali i vozači koji su ovih dana prolazili dijelom Ulice braće Radić, uz tok rijeke Javorice kod ”Velike ćuprije” u Slatini, mogli su primijetiti kako je lišće starih divljih kestenova poprimilo jesenske boje, a i plodovi su već oformljeni.

Što je razlog tog poremećaja stabala divljeg kestena upitali smo upravitelja Šumarije Slatina, Robertina Repića.

– Divlji kesten (aesculus hippocastanum) inače cvate sedam do osam dana u mjesecu travnju ili svibnju nakon listanja, a plodovi dozrijevanju krajem rujna i u listopadu. Tada, u listopadu lišće počinje opadati, kao i kod drugih listopadnih vrsta sličnih kestenu. Što je uzrok ovoj anomaliji, preranom smeđenju i opadanju listova u srpnju i kolovozu, može se samo nagađati. Puno je različitih bolesti koje to uzrokuju, a tu su i klimatske promjene koje ne možemo zanemariti, zatim kakvoća tla koje može biti zatrovano, starost stabla i još dosta toga. Ovako, ovlaš, bez detaljne analize ne mogu reći što je uzrok preranom opadanju lišća divljeg kestena uz korito Javorice. Da, tu su i već formirani plodovi koji će, očito, jako rano početi padati, moguće već u kolovozu, pa zato svi vi koji pješačite uz drvored tih stabala pripazite da vam poveći kesten ne padne na glavu, jer to zna biti bolno pošto plodovi migu imati promjer i do osam centimetara. O toj promjeni ili anomaliji stabala kestenova bez detaljne analize ne mogu više ništa reći, i ovako nagađam, jer, kako sam spomenuo, dosta je čimbenika koji bi tu promjenu moglo uzrokovati – rekao nam je Robertino Repić, dipl. ing. šumarstva.

Dakle, sve to što su primijetili prolaznici i vozači koji su se kretali uz pet preostalih stabala kestenova starih, kako neki vremešniji Slatinčani kažu, preko 100 godina, nije ništa neobično. Valja napomenuti da je nekoliko stabala kestena na tom dijelu prije par godina uklonjeno, jer su za vrijeme jakog nevremena grane popucale i pale na pješačku stazu i prometnicu, pa je postojala mogućnost daljnjeg urušavanja i samim time opasnosti za pješake i vozače. (www.icv.hr, adf)