OVE GODINE TRIPUT VIŠE POLAZNIKA Na ljetnom oratoriju virovitičkih župa pjevaju, uče, mole, igraju se pa čak i snimaju radijske emisije

Nakon Župe sv. Leopolda Mandića u Taborištu i Župe blaženog Alojzija Stepinca u Milanovcu, Župa sv. Roka u Virovitici postala je mjesto događanja jedne radionice. „Mladi za mlade“ bila je ideja utemeljitelja salezijanaca sv. Ivana Bosca o odgojno-pastoralnom radu posvećenom mladima, to jest oratoriju. Ideja i praksa oratorija, što na latinskom znači mjesto molitve, usvojena je diljem cijelog svijeta te se oni danas održavaju na svim kontinentima. U Virovitici je s njegovim održavanjem prošle godine započeo učenik trećeg razreda Katoličke klasične gimnazije Mihael Grgurević, a nastavio je i ovog ljeta. Ideju za ono što će kasnije postati ljetni oratorij dobio je kada je nakon završetka 6. razreda proveo tjedan dana kod brata u Zagrebu.

IZVRSTAN ODAZIV

– Brat preko dana zbog obaveza nije imao baš puno vremena za mene pa me upisao na ljetni oratorij, nije ni on baš znao što je to – smije se Mihael. – Kada sam vidio što je to i kako izgleda, odmah sam odlučio da bih volio da to postoji kod nas u Virovitici.

Nakon povratka kući Mihael se bacio u razmišljanje kako krenuti, ali konačna ideja formirala se tek nekoliko godina poslije, kada je krenuo na okupljanja Krunice mladih.

– Na tim okupljanjima se stvorila ekipa, imali smo volje i entuzijazma za svašta te se pojavila ideja da napravimo ljetni oratorij za djecu. Organizirali smo sastanak na kojem smo odlučili kako bi to točno izgledalo – prisjeća se Mihael početaka.

– U dogovoru sa župnicima smo krenuli planirati i prvo smo se reklamirali po školama, vjeroučitelji su nam dopustili da dođemo na njihove satove i tu se puno djece oduševilo. Dosta su nam pomogli i zagrebački salezijanci, svećenici redovnici koji su cijeli život posvećeni oratorijima. Oni su nam dali puno materijala i igara, čak i jedan priručnik s preko 300 igara, koji nam dosta dobro dođe – kroz smijeh kaže Mihael.

UČENJE KROZ ZABAVU

Za razliku od prošle godine, aktivnosti oratorija odvijale su se i tijekom godine i to u tri župe. Svaki petak i subotu održavali su se Susreti mladih u Taborištu i Milanovcu, a nedjeljom poslijepodne oratorij za mlađu djecu. Nastavilo se i s Krunicom mladih. Sam ljetni oratorij ove godine traje čitavo ljeto. Započeo je u Taborištu 21. lipnja, preselio se u Milanovac te je posljednja dva tjedna u Župi sv. Roka u Virovitici.

U četiri sata koja djeca i animatori svakodnevno provedu zajedno odvije se mnogo toga. Igre, ples, glazba, radionice samo su neki od sadržaja u kojima osnovnoškolci uživaju pod budnim okom svojih srednjoškolskih animatora.

– Na duhovnim radionicama se međusobno više upoznajemo, ali i također učimo o temama vezanim za vjeronauk. Teme obrađujemo na što zanimljiviji način, ne baš školski s kredom i pločom, nego prilagođen djeci – objašnjava Mihael Grgurević. – Nakon toga imamo odmore u kojima se trudimo ponuditi djeci zanimljive stvari i igre, poput na primjer memory.

OD KRUNICE DO GRADITELJSTVA

Uz duhovne, djeca idu na raznorazne praktične radionice.

– Na praktičnim radionicama radimo najrazličitije stvari kroz koje se trudimo naći Boga. Imamo glazbenu radionicu, plesnu, znanstvenu, na kojoj smo radili razne pokuse, tu su likovna i kreativna radionica, na kojoj smo izrađivali origami. Imamo novinarsku, gdje svaki dan snimamo emisiju za Radio Marija i imali smo čak i graditeljsku radionicu, na kojoj smo projektirali jedan nacrt pa ga kredom precrtavali po betonu u pravim dimenzijama – vodi nas M. Grgurević zabavno-edukativnim programom ovog ljetnog oratorija. Kaže kako mu je najveće zadovoljstvo vidjeti zadovoljne polaznike.

A jedan od njih je i Valentino Šiptarić, koji je od prijatelja čuo za ljetni oratorij.

– Prije sam išao na Susrete mladih, animatori su nam rekli da će oratorij biti zanimljiv i poučan. Meni je to zvučalo super jer sam htio svašta naučiti – otkriva Valentino te dodaje kako mu je ovo jedno odlično iskustvo. – Najdraži dio oratorija su mi duhovne radionice i igre – zaključuje.

Na pitanje koji je Mihaelu, kao idejnom začetniku ljetnog oratorija, najdraži dio ovog kreativnog i edukativnog ljetnog druženja, odgovara kako ga nema.

– Stvarno ne bih mogao izdvojiti jedan dio jer volim ovo sve kao jednu cjelinu – kaže s osmijehom na licu te otkriva kako već sad postoje planovi što se tiče ljetnog oratorija i iduće godine.

– Razmišljali smo već sada malo krenuti u projekt kako bi možda pomogli i nekim drugim mjestima, da i njima dovedemo oratorij, ali vidjet ćemo kamo će nas put odvesti – zaključuje Mihael Grgurević. Završetak ovogodišnjeg ljetnog oratorija obilježit će završnom priredbom 30. kolovoza s početkom u 19 sati u crkvi sv. Leopolda Mandića u Taborištu.

Putuju i na izlete

Osim aktivnosti u župama, animatori svoje polaznike vode i na izlete.

– Ove godine smo išli na dva izleta. Bili smo u Požegi, gdje smo obišli dosta kulturnih ustanova te smo posjetili i zoološki vrt u Našicama. Bili smo i u Daruvaru u toplicama te smo se i za taj izlet potrudili da bude zanimljivo organizirano – kaže vrijedni Mihael Grgurević.

Ove godine triput više polaznika

Prvi ljetni oratorij započeo je 16. lipnja prošle godine i brojao je 50 djece i 10 animatora. Ove, druge godine, broj se popeo na 150 djece i 20 animatora. Na pitanje je li očekivao takav veliki odaziv, Mihael skromno odgovara da nije.

– Nismo uopće imali očekivanja i nade po pitanju broja djece, znali smo da je to Božja stvar i da će On to voditi – otkriva ovaj srednjoškolac. (www.icv.hr, ea)