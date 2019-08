Pred nama vrhunac ljetnih vrućina: Hoćemo li oboriti rekord od 40°C izmjerenih u Virovitici 2012. godine?

Vrhunac ljetnih vrućina je pred nama. Kroz povijest smo imali i izraženije toplinske valove, tako da ne treba kukati i čuditi se iznadprosječnoj toplini koja dolazi. Naš Kristijan Paljar zavirio je u meteorološki leksikon i „iskopao“ zanimljive meteorološke podatke za Virovitičko-podravsku županiju. Gdje, kada i koliko je kroz povijest bilo toplo, vruće, pakleno…

Na meteorološkoj postaji Voćin, Bilogora i Slatina mjerenja se obavljaju od 1981. godine. Meteorološki podaci za grad Viroviticu bilježe se s kraćim ili dužim prekidima još od 1884. godine. Tijekom 24. kolovoza 2012. godine na području Virovitice, Bilogore i Voćina izmjereni su apsolutni temperaturni maksimumi. Virovitica je mjerila 40°C, RC- Bilogora 39,8°C, dok je termometar u Voćinu pokazivao 38,9°C. Slatinski maksimum bio je 20. srpnja 2007. godine i to 39,6°C (početak mjerenja 1981. godine).

Najtoplija mjerna lokacija u Hrvatskoj su Ploče. Tamo je 4. kolovoza 1981. godine izmjereno paklenih 42,8°C , a to je apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj.

A sada, što nas očekuje nadolazećih dana? Atmosfera nam se polako destabilizira. Nad Jadranom se s juga pruža anticiklonalni greben, a sjeverno od Jadrana se dolina s frontalnim sustavom polako premješta na istok. Zahvaljujući frontalnom sustavu mi ćemo tijekom četvrtka i petka uz dnevni razvoj naoblake imati mjestimične nestabilnosti, koje mogu biti izraženije.

Ponovno će postojati uvjeti za izraženije grmljavinske pljuskove koji mogu biti praćeni tučom, obilnijom količinom kiše u kratkom vremenskom periodu i prolazno umjerenim do jakim vjetrom promjenjiva smjera. Tijekom subote i nedjelje očekujemo stabilnije i sunčanije vrijeme. Temperature zraka u porastu.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 20°C do 24°C. Najviše dnevne od 30°C do 35°C. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. U noći s četvrtka na petak prolazno sjevernih smjerova. UV- indeks umjeren, visok i vrlo visok.

Početkom tjedna koji je pred nama očekujemo vrhunac vrućine! Jutarnje temperature zraka očekujemo od 20°C do 25°C tijekom ponedjeljka i utorka. Najviše dnevne od 31°C do 37°C tijekom ponedjeljka. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, a sredinom tjedna u jačanju. UV – indeks visok i vrlo visok. Ipak, ne očekujemo obaranje rekorda iz 2012. godine.

Lakše ćemo disati od sredine tjedna jer se ponovno povećava vjerojatnost za destabilizaciju atmosfere, no još je puno nejasnoća vezanih uz novo pogoršanje vremena. Više o svemu će se znati početkom tjedna koji je pred nama. (www.icv.hr, kp)