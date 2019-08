ROKOVO 2019. Planinari i gosti HPD-a Papuk obišli Vilinsko oko i uživali u druženju

Veselo i zanimljivo bilo je danas (nedjelja) na obroncima virovitičke Bilogore, na kojoj su članovi HPD-a Papuk u pratnji svojih gostiju i drugih ljubitelja prirode prošli stazu uz Vilinsko oko i tako dali svoj obol proslavi Dana grada, odnosno manifestaciji Rokovo 2019. Pokazali su da u zdravom tijelu zdrav duh prkosi visokim temperaturama i stazu dugu desetak kilometara prošli u izvrsnoj atmosferi.

-Ovo je deseta godina otkako se s građanima družimo u povodu Rokova i drago nam je što smo i ovaj put okupili brojne zaljubljenike u prirodu, uz naše planinarke i planinare. Tradicionalno, nakon okupljanja kod naše planinarske kućice ‘Brusovi’, krenulo se na stazu.

Ove godine bila je to naša obilježena planinarska staza do Vilinskog oka, riječ je o nešto kraćoj stazi koju smo odabrali zbog visokih temperatura i koju su naši planinari i zaljubljenici i prirodu prošli u nešto više od dva sata – ispričao nam je uvijek dobro raspoloženi Vladimir Subota, dopredsjednik HPD-a Papuk. On i nekolicina drugih planinara bili su zaduženi za pripremu paprikaša, kojim se nakon završene staze, okrijepilo pedesetak sudionika današnjeg druženja.

– Pripremao sam paprikaš i za 150 osoba, pa je ovo danas bilo lakše za skuhati – sa smiješkom će Vladimir, koji kaže kako ima izvrsne pomagače u trosatnoj pripremi ove ukusne poslastice. – Reći ću vam samo da je tajni sastojak ljubav, ostalo se sve već zna – dodaje Vladimir, koji ističe da mu je uvijek drago biti kolegama i prijateljima na usluzi.

BILOGORSKO ISKUSTVO

Današnje druženje na stazi dugoj 9,8 kilometara i jezero Vilinsko oko, uz druge sudionike, pamtit će mladi planinar Sebastijan Leci iz Virovitice. – Ovo je izvrsna prilika za druženje, ne samo nas planinara nego i građana koji se žele upoznati s planinarenjem. Po prvi put sam bio na kružnoj stazi Vilinsko oko i jako mi se svidjelo – ističe Sebastijan, koji je u planinarima kao član Društva već godinu dana. Bilogorsku stazu s lakoćom je prošao, kaže ovaj planinar koji je prije tjedan dana “osvojio” i Triglav, a do tada i Grintovec i Krofičku u Sloveniji, Kamešnicu…

U druženju je uživala i njegova djevojka Veronika Bele, koja Sebastijana prati u planinarskim stopama. – Staza oko Vilinskog oka je bila baš lijepa, opuštajuća i lijepo smo proveli nedjelju – kaže nam Veronika kojoj je za oko zapela ljepota jerezca i šume kroz koju prolazi planinarska staza, a koju su prošli u laganoj šetnji.

Na povratku, uz domaću hranu, planinari i gosti osvježili su se hladnom vodom iz izvora te najavili nove izazove. (www.icv.hr, mlo, foto: M. Lovrenc, HPD Papuk)