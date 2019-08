ROKOVO 2019. Promenadni koncert Gradske glazbe i mažoretkinja oduševio publiku

Jučer, posljednjeg dana proslave Dana grada – Rokova 2019., na pozornici kod Gradske knjižnice i čitaonice održan je promenadni koncert Gradske glazbe i nastup mažoretkinja Gradske glazbe.

Svojim izvedbama koračnica, ali i popularnih pjesama kao što su “Always look on the bright side of life”, “We will rock you” i “California Dreamin'”, Gradska glazba Virovitica priuštila je okupljenima sat vremena auditivne uživancije te u isto vrijeme pružila glazbenu podlogu za impresivne nastupe Mažoretkinja Gradske glazbe koje su nastupile pod stručnim vodstvom Ane Paloš. (www.icv.hr, ea, foto: I. Bedeković)