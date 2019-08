Sitno brojimo – Ferragosto Jam je pred vratima, a prvi “Eeeeeeeee” već polako odjekuje

I kada smo prošle godine posljednji puta napustili scenu, mahnuli na pozdrav veličanstvenoj glazbenoj priredbi na orahovačkom Jezeru, završni tekst naslovili smo znakovito – Ferragosta nikad dosta. Baš tako, nekako je munjevito prošlo godinu dana i evo ga tu je, pred vratima i jedva čekamo prvi zvuk trzalice, udarac bubnja i prvi ”Eeeeeeeeeeee” da se zaori obalom jezera.

Ekipa Kluba dostave zvuka je neumorna, njihov osmijeh je sve jači pa je tako i Ferragosto jači. 12 puta se diže zastor, glavni glumci su već odavno najavljeni, režija odrađena maestralno i samo se čeka početak spektakla. Ove godine popularni FJ trajat će puna četiri dana, a sve počinje već u četvrtak 1. kolovoza od 19:30 programom nazvanim Dance hard i to na najvećem Addiko Piknik stageu. Priču će započeti odlični DJ Kneža, a zatim će feragostaši po prvi puta moći uživati u dobrom starom hrvatskom danceu. Svoje hitove od Rano do Šumice i Iza pomoći izvest će dive hrvatskog dancea 90-ih Minea, IBee i Ella. Bit će uistinu zanimljivo vidjeti i čuti spoj ovakve vrste publike i glazbe.

Dan drugi, 2. kolovoz, otvorit će Dobro jutro Red bull stage u 18:00 sati glazbeni Kvizom by Iskon. Glazbeni entuzijasti, zaljubljenici u dobre provode, štovatelji pub quiz formi i svi znatiželjnici – ovo je VAŠ event. Prijavite svoj tim do 5 članova, provjerite svoje glazbeno znanje i osvojite vrijedne nagrade. Iskon će prvih 10 timova koji stignu na lokaciju (#DobroJutro Red Bull Stage) počastiti besplatnim pivom. Njihove poznate besplatne slasne kokice čekaju sve natjecatelje na lokaciji, kao i piknik dekice s kojih ćete moći igrati kviz a poslije ih ponijeti kući. Novitet koji svakako mami. Novi val adrenalina drugog dana donosi središnji Piknik stage na kojem će sva krenuti od 19:00 nastupom Helem Nejsea, a potom slijede Rezeve, Porto Morto i Kries da bi središnji dio večeri započeo već u 23:00 kada će na scenu stupiti Bare i njegove Majke, sat i pol kasnije u 00:30 atmosferu će zagrijati M.O.R.T. da bi večer zaključio uvijek jedinstveni i posebni Edo Maajka.

U subotu 3. kolovoza FJ već u ranim poslijepodnevnim satima, točnije od 14:30 polako zagrijava dlanove i to na Izštekanom Jägermaister stageu gdje će nastupiti Domagoj Šimek, MAR, Ischariotzcky i JeboTon ansambl, a istoga dana od 14:00 je i neizostavni sportski sadržaj festivala, memorijalni turnir u odbojci na pijesku za Krunoslava Bošnjaka, jednog od osnivača Kluba dostave zvuka i pokretača Ferragosto Jama. Večernji dio programa na glavnom Piknik stageu otvara već u 18:45 Sfumato, potom slijede One Sttep Way, Them Moose Rush, a u 21:30 slijedi ponovni povaratk hrvatske glazbene dive na pozornicu FJ-a, jedna jedina Josipa Lisac ponovno, među sebi najdražoj, mladoj publici. Ista će večer će obilovati velikim imenima, nakon Lisice slijedi band Letu Štuke, a zatim je tu legendarni Damir Urban&4 da bi ”točku na i” stavio mega popularni splitski hip-hoper Vojko V. Svoj program iste večeri dat će Dobro jutro i TIHi stage od 22 sata.

Po prvi puta na Ferragostu i nedjelja će biti više nego ‘radna”. Već od 14:30 na Izštekanom stageu zabavljat će Ognjen Čudnoređe, Aklea Neon, Mi Vida i na kraju Mr. Lee&IvaneSky odnosno u prijevodu Mrle i njegova Ivana Mazurkijević. Piknik stage prvi će puta u nedjeljnoj večeri živnuti već u 18:00 nastupom Detmeća, zatim slijede Ogenj, Čovjek bez sluha, Nipplepeople, a u 21:40 slijedi veliki povratak na hrvatsku pa tako i scenu Ferragosta odličnog zagrebačkog hip-hop dueta ”Nered i Stoka”. Večer nastavljaju srpski rokeri Partibrejkersi, a potom slijedi dernek uz Krankenšvester i Brkove. Na dobro jutro stageu u nedjelju će program trajati od 22 do 4:30 ujutro, a također će svoj dio programa pripremiti Tihi stage uz nekoliko sjajnih DJ-eva.

Uz Ferragosto je i ove godine popust na prijevoz vlakom, besplatan prijevoz autobusom s kolodvora Zdenci-Orahovica, kupnja hrane i pića putem narukvice koja se mijenja za kupljenu ulaznicu te uz istu i besplatno kampiranje na mjestima označenim kao festivalski kamp. Treba svakako istaknuti da će na Ferragostu svoje će umijeće pokazati i prvi hrvatski kečeri. U svakom slučaju, svi jedva čekaju da već jednom krene, ne brinite, još samo malo, sitno brojimo. (www.icv.hr, vg)