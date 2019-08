“STARA JELA ZA NOVO DOBA” Posjetitelji u Crkvarima uživali u nekadašnjim delicijama te igri povlačenja konopa

Crkvari, kao malo prigradsko naselje Orahovice, oduvijek su kroz svoje kulturno-umjetničko društvo poznati kao veliki čuvari slavonske narodne baštine.

Iza sebe imaju već niz manifestacija, a jedna od najpoznatijih je svakako i ona u sklopu Dana zaštitnika Crkvara i Stare Jošave, svetog Lovre. Manifestacija nosi naziv “Stara jela za novo doba”, u sklopu koje domaćice ovog mjesta uz pomoć gostujućih pripremaju jela koja su nekada bile delicije starog slavonskog sela.

Tako se u Crkvarima kuhao i kušao guščji paprikaš, bundeve, sarma sa žutim žgancima, kiseli kupus s buncekom, a crkvaračke domaćice pripremile su kruh iz krušne peći te mnoštvo drugih starih slastica.

Za posjetitelje KUD Crkvari pripremio je domaći grah, a Lovačka udruga Vepar prepoznatljivi slavonski čobanac. Bilo je tu i kuhanih kukuruza, lepinja, masti i kruha, a posebno atraktivno bilo je topljenje čvaraka.

-Guščji paprikaš pravio se najčešće u vrijeme vršidbe. Recept je kao i za svaki drugi paprikaš, dakle prvo se izdinsta luk, doda malo mrkvice, kada to malo prokuha, stavi se crvena paprika i dolije voda. Potom se dodaje i meso, dakle, u ovom slučaju guščje, izrezano na komade. Kad se napola skuha onda se stave krumpiri izrezani na krupnije kako bi dali određenu gustoću i aromu. Potom se stave začini po ukusu. Moje je mišljenje da je guščji paprikaš ukusniji od svih ostalih, nekako je najsočniji – kaže kuharica ovog jela Marica Vuković iz KUD-a “Seljačka sloga” Šljivoševci.

Ruža Boljkovac iz Crkvara pripremila je čušpajz od bundeva.

-Bundeve se naribaju i posole, malo se stave da stoje. Paralelno se radi zafrig i to na način da se na mast stavi brašno i bijeli luk i kad se to malo poprži, dodaje se crvena paprika. Kada to sve bude gotovo, bundeve se ižmiču i stave na zafrig. Meni je to jako fino, moji ukućani i dalje to svi jedu, ali općenito se to danas rijetko pravi i jede – rekla je Ruža.

U nastavku programa prikazan je stari sport, povlačenje konopa. Nakon atraktivnog vaganja, natjecanje je bilo i više nego zanimljivo. U muškoj konkurenciji pobjedu je odnijela Udruga starih sportova “Slavonac” iz Našica, dok je drugo mjesto pripalo ekipi KUD-a Crkvari.

U ženskom dijelu slavila je ekipa KUD “Crkvari” Ortran, druge su bile konopašice našičkog Slavonca, a treća je bila ekipa KUD iz Šljivoševaca. Prije nastupa kulturno-umjetničkih društava, nazočne su pozdravili predsjednik KUD-a Crkvari Ivica Podboj te gradonačelnica grada Orahovice Ana-Marija Petin. Velike pohvale izrekao je i zamjenik župana VPŽ Darko Žužak.

-Ovo je jedna posebna večer, večer koja vraća u one prekrasne stare dane, kako jelima tako i starim sportovima, pjesmom i plesom. KUD Crkvari jedna je od udruga koja je neumorna u čuvanju starih običaja i u ime Županije im zahvaljujem i pozivam da ne odustaju jer ovo je veliko bogatstvo našeg kraja – rekao je Žužak.

Na kraju večeri, u sklopu kulturno-umjetničkog programa nastupili su KUD “Seljačka sloga” Šljivoševci, KUD “Čačinci” i domaćin, KUD “Crkvari”, a sve je završilo pravim slavonskim veseljem i neizostavnom tamburicom u izvedbi Tamburaškog sastava “Kontra”.

-Nadam se da smo uspjeli malo vratiti one starije u dobra stara vremena, a ove mlađe naučili i pokazali im kako smo mi nekad živjeli, što smo jeli, čime smo se bavili i kako smo se znali zabaviti i dobro pojesti. Hvala svima koji su pomogli ovoj manifestaciji, domaćicama, kuharima i kuharicama, izvođačima, Gradu i Županiji na pomoći, ljudima iz sela koji su neumorno radili i evo, siguran sam da su svi uživali – zaključio je idejni začetnik ove manifestacije, počasni predsjednik KUD-a Crkvari Stanko Jović.

