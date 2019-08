UVIJEK VESELA I JEDNOSTAVNA Barbara Vidović – Volenik jedina ima FIFA licencu i sudila je ovogodišnje EP žena do 19 godina

Dosta nogometnih sudaca poniklih iz Virovitičko-podravske županije napravilo je zavidne karijere, no nitko kao ona.

Da, ona, sutkinja koja je već sada ispisala povijest županijskog i hrvatskog nogometa. Riječ je dakako o Barbari Vidović-Volenik, rodom iz Velikog Rastovca, a danas s adresom u Virovitici. Barbara je jedini nogometni sudac u županijskoj povijesti s FIFA licencom i kao takva već je sudila mnoga Europska prvenstva, a među njima i ovogodišnje, Europsko prvenstvo žena do 19 godina u Škotskoj. Barbara je na tom prvenstvu bila jedina Hrvatica.

-Sve je počelo u petom mjesecu kada sam dobila poziv od UEFA-e da sam pozvana na Europsko prvenstvo žena do 19 godina u Škotsku. Jessss, bila sam presretna jer je to za mene kruna moje karijere, pošto sam na međunarodnoj listi od 2011. i u međuvremenu sam bila pozvana već dva puta. Prvi puta kada sam bila trudna s kćerkom Božicom, a drugi puta kad sam tek rodila drugu kćer Anu. Znala sam da je ovo moja treća sreća i da je to sada i možda nikada više. Do odlaska u Škotsku morala sam istrčati norme u svojoj zemlji što sam i učinila 15.6. te istrčati norme tamo što sam uradila 14. srpnja. Pošto su norme vrlo zahtjevne, krenula sam intenzivno trenirati u Atletskom klubu Virovitica, gdje me trener Siniša Špirenec jako dobro pripremio i ovim putem se zahvaljujem i njemu, ali i Atletskom klubu Virovitica – počinje priču Barbara te nastavlja s dijelom dolaska u Škotsku:

-U Škotsku sam odletjela 13. srpnja, norme smo imali 14. srpnja, a 15. srpnja su nam držali predavanja o Pravilima nogometne igre i tome koliko je važno da imamo iste kriterije na prvenstvu. 16. srpnja je bilo otvorenje i tada su napokon krenule utakmice. Na prvenstvo je bilo pozvano šest glavnih sutkinja i osam pomoćnih sutkinja, među kojima i moja malenkost kao jedina iz Hrvatske. Odsudila sam tri utakmice, Norveška – Nizozemska Škotska – Norveška i Njemačka – Španjolska. Utakmice mi nisu bile problem pošto više od deset godina mašem 3. HNL tako da imam veliko iskustvo. Cijelo prvenstvo je trajalo od 16. do 29. srpnja – priča Barbara koja je još uvijek pod dojmovima velikog europskog natjecanja koje je kao sutkinja, sportaš i žena itekako zaslužila:

-Atmosfera i doživljaj biti tamo je neprocjenjiv. Za mene je bilo to novo iskustvo, uživala sam od prve do posljednje minute. Budući da mi je to bilo drugi put da posjećujem Škotsku i Glasgow, uživala sam u njihovim domaćim specijalitetima i kulturi. Srce mi je puno i to mi je ogroman motiv za daljnje bavljenje suđenjem – kaže Barbara te iznosi planove za blisku budućnost:

-Sada krećem u nove pobjede, već ovog tjedna u Crnoj Gori sudim Ligu prvakinja za žene koja se igra od 7. do 13. kolovoza. Kolegica Vesna Budimir iz Splita vodi mene kao svoju pomoćnu sutkinju. A jesen je nepredvidljiva, samo dragi Bog zna kuda ću! – kao i uvijek sretna, vesela i jednostavna zaključuje Barbara.

Barbara Vidović – Volenik svaki novi dan piše sportsku povijest županije, žena je koja je postala zaštitni znak ovog područja, a krasi ju ono što uvijek ima u sebi, skromnost i velika sportska, ljudska duša.

(www.icv.hr, vg)