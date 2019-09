Virovitičanka Andreja Galović ima posebnog mačka: Čupavi, mačak bez dlake i brkova, osvojit će vas na prvu

Neobičan izgled, intenzivna boja očiju, naborana koža i tijelo bez dlaka. Odlike su to mačaka pasmine Sphynx. Nisu kućni ljubimci za svakoga, no priđete li malo bliže, osvojit će vas za tren. Virovitičanka Andreja Galović vlasnica je jednog od njih – Čupavog, mačka kakvog kod nas rijetko imate prilike vidjeti.

Za razliku od drugih mačaka koje susrećemo svakoga dana, jedinstveni Čupavi svoje krzno nema, već je prekriven slojem fine poddlake, mekane na dodir u onoj boji u kojoj bi bilo krzno kod normalne mačke. Ove mačke porijeklom su iz Kanade, gdje je šezdesetih godina zbog genetske mutacije jedna domaća mačka okotila mačiće bez dlake te je s godinama nastala pasmina Sphynx. Ova vrsta često nema brkove, a oko njuške, na ušima i ramenima može se pojaviti naborana koža. Zbog nedostatka dlake, Andreja na svog Čupavog mora primjenjivati posebnu vrstu njege.

KUPANJE VLAŽNIM MARAMICAMA

– S obzirom da nemaju krzno, Čupavi svakodnevno brišem vlažnim maramicama, a jednom tjedno ga i kupam, iako Čupavi nije ljubitelj kupanja pa to radimo „u trku“. Kupanje je izuzetno važno jer je to jedini način da se ukloni njihov prirodni znoj. Također, potrebno je čistiti njihove oči i uši jer su sklone nakupljanju prljavštine i sluzi – prepričava Čupkova „mama“ Andreja.

Važno je imati na umu da je tjelesna temperatura Sphynx mačaka četiri stupnja niža od prosječne mačke, pa Čupavi ima cijelu kolekciju svojih odijela, dakako, ovisno o prigodi. Niža tjelesna temperatura zahtjeva da je mački hrana cijelo vrijeme dostupna, kako bi nadoknadila nedostatak. Ovaj specifičan mačak najviše uživa kada je pokriven dekicom na balkonu, uživajući u virovitičkoj panorami.

– Čupavog izvodim van jednom dnevno kako bi on doživio svijet izvan stana u kojem živimo, no imam osjećaj da je on najsretniji kada je u svome krevetiću pokriven dekicom. Iako svi moji prijatelji očekuju od njega da će se maziti i presti u njihovom krilu, Čupavi je totalna suprotnost, on voli svoj mir – prepričava Andreja kojoj je Čupavi došao u život u pravom trenutku, kada joj je, zbog životnih okolnosti, kretanje bilo ograničeno te je većinu vremena provodila u stanu. Čupavi je cijelo vrijeme proveo uz nju, privijen, pa mu danas zahvaljuje na potpunom oporavku.

– Čupavi se nije odvajao od mene, spavali smo zajedno, boravili zajedno i zato mi je toliko prirastao srcu pa iz ljubavi četverogodišnji Čupavi ima više imena i nadimaka, Žmirko, Šiš-miš, Eingeladen najčešća su – kroz smijeh prepričava ova zaljubljenica u mačke. (www.icv.hr, lmh)