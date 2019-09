KRIZA SE NASTAVLJA, VUČETA DEBITIRAO PORAZOM Tomislav Borovčak i Florijan Ovčar potopili Virovitičane u Križevcima

Novi trener nogometaša Virovitice Vjekoslav Vučeta nakon samo dva odrađena treninga vodio je momčad u utakmici šestog kola 3. HNL Sjever na gostovanju u Križevcima.

Na samom početku utakmice gosti iz Virovitice su propustili odličnu priliku pogodivši samo okvir gola. To je domaća momčad vrlo brzo kaznila. U samo pet minuta (8. i 13.) novi domaći napadač Tomislav Borovčak postigao je dva zgoditka. U nastavku prvog dijela Virovitičani su iskoristili opuštanje domaće momčadi i stvorili nekoliko izglednih prilika koje nisu uspjeli iskoristiti, pa se na odmor otišlo s prednošću domaćeg sastava 2:0.

Na samom početku drugog dijela, u 48. minuti Tomislav Borovčak postiže svoj teći pogodak i praktički rješava pitanje pobjednika. Konačni rezultat postavio je Borovčak svojim četvrtim zgoditkom u 76. minuti. Uz Borovčaka, u momčadi križevačkog Radnika istakao se i Florijan Ovčar s dvije asistencije za pogotke.

U gostujućim redovima bolji od ostalih bili su dva Krešimira: Crvenka u napadu, koji je stvorio nekoliko izglednih prilika, u kojima je bio neefikasan i Tomljanović na golu, koji je spriječio domaće napadače, da pobjedu učine još uvjerljivijom.

-U obrani smo bili premlaki, nismo igrali srčano i to se mora promijeniti. Igrači moraju shvatiti da je treća liga puno zahtjevnija od dosadašnjeg ranga natjecanja i da se samo punim angažmanom može doći do uspjeha. U idućem kolu dolazi nam mlada i potentna momčad Graničara iz Đurđevca protiv koje moramo odigrati na puno višoj razini nego do sada, ako želimo doći do bodova – naglasio je novi strateg Virovitice Vjekoslav Vučeta.

Radnik Križevci – Virovitica 4:0

Najbolji u virovitičkim redovima: Krešimir Tomljanović

(www.icv.hr, mš, foto: ilustracija, M. Šolc)