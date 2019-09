Svečanom sjednicom obilježen Dan Virovitičko-podravske županije, proslavu uveličali predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković

Svečanom sjednicom Skupštine Virovitičko-podravske županije danas (utorak) je u Kazalištu Virovitica proslavljen Dan Virovitičko-podravske županije.

Svečanoj sjednici su uz domaćina Mirana Janečića, predsjednika Županijske skupštine i župana Igora Androvića, nazočili predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik Josip Đakić, ministar državne imovine Mario Banožić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministar regionalnog razvoja i fondova EU Marko Pavić, ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, saborski zastupnici Tomislav Tolušić, Ana Marija Petin i Tomislav Žagar, veleposlanica republike Litve u RH Nj.E. Jūratė Raguckien, župan osječko-baranjski Ivan Anušić, župan bjelovarsko-bilogorski Damir Bajs, župan vukovarsko-srijemski Božo Galić, župan brodsko-posavski Danijel Marušić, župan požeško-slavonski Alojz Tomašević, župan sisačko-moslavački Ivo Žinić, gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin, predstavnici regionalne i lokalne samouprave, državni tajnici i pomoćnici ministara, vijećnice i vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, predstavnici državnih uprava, gospodarskih i obrtničkih komora, vjerskih zajednica, udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Sve prisutne na početku je pozdravio predsjednik Županijske skupštine Miran Janečić.

– Osvrćući se na prošlu godinu, istakao bih nastavak pozitivnih kretanja u ukupnom razvoju društva pa time i ove županije unatoč svim brojnim i kompleksnim problemima koji opterećuju sadašnji društveni trenutak kako u Republici tako i u našoj županiji. Mijenjaju se vizure naših sredina, naši gradovi i naselja dobivaju novi izgled, puno se toga gradi ili je izgrađeno što sve dokazuje da unatoč teškoćama nismo posustali u namjeri da svaka naša aktivnost bude usmjerena ka boljitku građana i njihovu opstanku i ostanku u ovom kraju – rekao je predsjednik Županijske skupštine Miran Janečić.

U svom govoru župan Igor Andrović istaknuo je kako je Virovitičko-podravska županija prepoznala priliku i mogućnosti koje su otvorene ulaskom Hrvatske u Europsku uniju te uz pomoć tih, ali i vlastitih sredstava, ulažu u sve segmente života: u zdravstvo, obrazovanje, gospodarstvo, poljoprivredu i turizam.

– Dogradili smo i opremili novu dnevnu bolnicu, ulažemo u domove zdravlja, hitnu medicinu i liječnike. Gradimo nove škole i vrtiće, a stare energetski obnavljamo, uz sufinanciranje gradova i općina učenicima osiguravamo radne materijale, sufinanciramo pomoćnike u nastavi, stipendiramo deficitarna zanimanja i studente – rekao je župan. Istaknuo je kako je gospodarstvo pokretač razvoja svake regije pa su kroz projekt Mreže poduzetničkih inkubatora sagradili još tri nova, u Pitomači, Orahovici i Slatini, kako bi pomogli mladim poduzetnicima.

– Županija smo koja po glavi stanovnika povlači najviše sredstava za poljoprivredu, a dokaz tome su projekti poput sustava navodnjavanja, multifunkcionalne hale Viroexpo, Centra za razvoj i istraživanje u mljekarstvu te Tehnološko inovacijskog centra, koji tek kreću s izgradnjom – dodao je župan te rekao kako županijska Razvojna agencija VIDRA provodi 165 projekata u vrijednosti većoj od 700 milijuna kuna, a u pripremi ima još 117 projekata vrijednih 325 milijuna kuna.

Od ove godine s radom je počela i Uprava šuma u Slatini čiji je cilj osnivanja uspješnije i kvalitetnije upravljanje resursima šuma i šumskim zemljištem, kaže župan, te dodaje kako daju veliki značaj kontinentalnom turizmu što pokazuje povećanje broja noćenja na području županije. Istaknuo je i kako raste broj zaposlenih, kao i broj gospodarskih subjekata i aktivnih obrta te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

– Najviše me veseli to što je, u odnosu na 2017. godinu, na rodilištu Opće bolnice Virovitica 2018. godine rođeno 59 djece više. Prema riječima liječnika to je prvi put od 1988. da je okrenut negativan trend. Zato smo krenuli u projektiranje novog rodilišta kako bi žene koje dođu na porod, ali i naši liječnici imali što bolje uvjete – istaknuo je župan Andrović zaključivši kako je ovo period ulaganja u županiju kakva nisu zabilježena u povijesti Virovitičko-podravske županije. A tome zaslugu ima, tvrdi župan, porezna reforma koja je omogućila porezno i administrativno rasterećenje, a time i povećanje proračuna općinama, gradovima i županijama te Projekt Slavonija, Baranja i Srijem koji je županiji omogućio investiranje veće od 200 milijuna kuna u pet projekata.

Saborski zastupnik Tomislav Tolušić čestitao je Dan županije, rekavši kako je prošao cijelu Hrvatsku i sve županije, ali da ovakvih projekata drugdje nema.

– Sve županije odlično rade svoj posao, to nije upitno, ali malo je onih koji svojim projektima odstupaju od uobičajenih standarda i koji njima mijenjaju ne samo izgled svog kraja nego i sve svoje građane, cijelog svog područja – naglasio je Tolušić. Istaknuo je kako se samo Virovitičko-podravska županija može pohvaliti sa svoja tri dvorca, dva hotela, četiri inkubatora, da je danas županijska uprava ona koja se može pohvaliti da ima elektranu, da želi proizvoditi sir, sušiti voće i povrće, imati znanstveni centar za drvnu industriju, 5D kino ili sama hraniti svoje studente u svom studentskom restoranu… Za te poteze, rekao je Tolušić, treba imati puno hrabrosti, izaći iz ugodne prosječnosti i ploviti nekim drugim, nemirnijim vodama.

– To znači često biti neshvaćen, možda i posramljen, ali neovisno o tome ustrajno tjerati prema svom cilju, koliko god se on ponekad činio potpuno sulud – poručio je Tolušić i rekao kako je Virovitičko-podravska županija naučila životnu mudrost, a to je pronaći određenu dozu ludosti.

– To ste vi u Virovitičko-podravskoj županiji uspjeli i ponosan sam što sam godinama dio tima i ekipe koja je jedina zaslužila moju ljubav, poštenje i divljenje – rekao je te zahvalio premijeru Plenkoviću i Vladi na potpori svim županijskim projektima koji su ovih godina financirani iz državnog proračuna.

– Nikad toliko novca nije došlo na područje naše županije kao u zadnje tri godine. Moram reći, novca nikad nema dovoljno za sve i nema dovoljno za svašta, za sve projekte. Naša županija zato je bolja od drugih jer u njoj žive ljudi koji rade i stvaraju i koji su se izborili za svoje – zaključio je Tolušić.

Dan županije čestitao je i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik Josip Đakić podsjetivši na stotine civila i 286 branitelja iz Virovitičko-podravske županije koji su svoje živote dali za stvaranje Republike Hrvatske.

– To je broj koji sigurno nešto znači u našoj županiji i koji je zavjet za sve ono što treba dalje raditi kako bi naša županija koja je jedna od manjih u Republici Hrvatskoj u budućnosti bila perjanica u ljepoti, stvaralaštvu, životu i bogatstvu – rekao je zastupnik Đakić ističući potencijal kojeg mladi s ovog područja imaju u stvaranju bolje Hrvatske.

– Imaju snagu, volju i želju stvarati i raditi, a dokaz su i ovi rezultati koji su iza nas. Oni su jasni pokazatelj toga da nitko nije mirovao u proteklom vremenu, da su dali sebe, svoje znanje, pokazali trud, rad i marljivost – kaže Đakić, dodavši kako svega toga ne bi bilo i bez razumijevanja Vlade RH, svih ministarstava i odlučnosti Tomislava Tolušića kao donedavnog potpredsjednika Vlade i ministra.

– Siguran sam da bi bez njegovog truda puno manje od ovoga učinili. Vjerujem da ćemo i dalje zajednički s novom ministricom Bedeković nastaviti raditi u interesima ove županije koja još uvijek ima puno izazova pred sobom – istaknuo je saborski zastupnik Đakić.

Čestitkama povodom Dana županije pridružio se i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković izrazivši poštovanje prema postignućima koje Virovitičko-podravska županija ostvaruje za dobrobit svojih građana, ali i za razvoj cijele Hrvatske. Istaknuo je važnost suradnje Vlade s lokalnom i regionalnom samoupravom, decentralizacije te spajanje državne uprave sa županijama u svrhu jačanja hrvatskih županija.

– Učinili smo iskorak u pogledu fiskalne decentralizacije koji su svim jedinicama lokalne i područne samouprave omogućili veće prihode. Ti veći prihodi su od vas napravili snažnije i bolje subjekte za realizaciju vaših političkih programa i prioriteta. Samo je na području cijele Virovitičko-podravske županije u 2018. godini bilo 74 milijuna kuna prihoda više nego što je to bilo prije – rekao je premijer Plenković, istaknuvši projekte poput Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i multifunkcionalne hale Viroexpo kao važne poruke i primjere pravog ulaganja.

– Projekt koji za vas znači život, razvoj gospodarstva te jednostavniji, ugodniji, brži i normalniji život je brza cesta. Ove smo godine u travnju otvorili dionicu od Vrbovca do Farkaševca, u tijeku je nova dionica koja ide od Farkaševca prema Bjelovaru, a dokumentacija za 94 kilometara dugačku cestu koja će spojiti Vrbovec, Bjelovar i Viroviticu sve do Terezinog polja za vas je prioritet broj 1. Nema nijednog dužnosnika iz Virovitičko-podravske županije koji nije podcrtao koliko je to važno za razvoj pa evo i danas kada smo dolazili vidi se da je to onaj element koji nedostaje. Ovaj projekt je u svim strateškim dokumentima, Hrvatske ceste o tome vode računa, Ministar Butković o tome vodi računa i nastojat ćemo da se taj projekt realizira – istaknuo je premijer Plenković.

Projekt Slavonija, Baranja, Srijem važan je za razvoj ovog dijela Hrvatske, rekao je premijer, a od predviđenih 18,5 milijardi kuna ukupnog proračuna, do sada je ugovoreno projekata vrijednih 10 milijardi kuna.

– Gospodarski i razvojno realizacija ovih projekata diže kvalitetu života, a to je ono što mi želimo u Slavoniji, ne samo da se i dalje razvija poljoprivreda i ruralni razvoj, želimo da se otvaraju i nova radna mjesta i da taj novi okvir i nova energija potakne ključno pitanje cijele nacije, a to je pitanje demografske revitalizacije, osobito na istoku Hrvatske – istaknuo je premijer dodavši kako će Vlada i svi njeni članovi i dalje biti partner Virovitičko-podravskoj županiji.

– Želimo da se Virovitičko-podravska županija kvalitetno razvija. Činjenica da smo u zadnjih 7 ili 8 mjeseci dvaput bili u virovitičkoj Općoj bolnici, bilo da je riječ o novim aparatima ili dovršetku ovog aneksa i to 100 posto realiziranim EU sredstvima, uključivši i aparate koji će uskoro biti premješteni, mislim da smo napravili veliki doprinos razvoju i županije i grada Virovitice – zaključio je Plenković te najavio Dane hrvatskog turizma koji će se ove godine održati u Slavoniji početkom listopada.

Na koncu, čestitke je uputila i predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, rekavši kako je prošlo manje od godinu dana otkako je bila u Virovitičko-podravskoj županiji u sklopu programa izmještenog ureda te kako joj je drago vidjeti da se ostvaruje dio planova o kojima su tada pričali.

– Danas želim podsjetiti na žurnost rješavanja demografskog problema koji je najizraženiji u županijama izravno pogođenim velikosrpskom agresijom. Paradoks je našeg dosadašnjeg poratnog razvoja da su ta područja najviše razvojno ugrožena, a pred tim ne možemo i ne smijemo zatvarati oči – rekla je predsjednica dodavši kako je od najveće važnosti tim županijama omogućiti pojačanu državnu skrb.

– Demografski oporavak ostaje našom najvećom zadaćom jer bez ljudi nema razvoja. Novi kilometri prometne i komunalne infrastrukture uvijek su dobra stvar. Ali usporedno s time treba raditi na otvaranju radnih mjesta, povećanju plaća i donošenju učinkovitih demografskih mjera u prilog obitelji, majčinstva, djece i mladih – tvrdi predsjednica Grabar-Kitarović. Ističe kako joj je drago čuti da u Virovitičko-podravskoj županiji postoji suglasje i suradnja svih stranaka na dobrobit županije.

– Moramo znati da mladi, a danas su to nažalost cijele obitelji, ne odlaze samo zbog posla i većih plaća nego i zbog klime u društvu i nezadovoljstva politikom na svim razinama upravljanja. To je razlog zašto sam danas ponovno ovdje kako bih poslala poruku kako smo prije svega mi političari dužni učiniti sve kako bismo hrvatskim krajevima omogućili razvoj koje će naše mlade vezati uz njihov zavičaj i uz Domovinu – rekla je predsjednica te pohvalila napore župana Androvića i njegovih suradnika u podizanju osobnog i društvenog standarda građana, privlačenju investicija i zaposlenosti.

– Vjerujem da ćete nastaviti gospodarski rast, a želim ne samo da zaustavite iseljavanje, već i da vratite bar dio onih koji su otišli. To je važno i zbog toga kako ne bismo olako posezali za mjerama u korist zapošljavanja stranih radnika, a toliko Hrvata čeka da im država kaže „vratite se, trebamo vas, ovdje ćete imati sve uvjete za dostojanstven život u svom zavičaju bez korupcije i bez nepotizma“. To smo dužni učiniti kako zbog naše prošlosti, tako i još više radi naše budućnosti, budućnosti našeg naroda i naše države. Na posljetku, svi smo ovdje zbog Hrvatske – zaključila je predsjednica Grabar-Kitarović.

Svečanu sjednicu svojim nastupima uveličali su pjevač Stjepan Lach i učenica Glazbene škole Jan Vlašimsky Ema Boljevčan u pratnji korepetitorice Sanje Spahija. (www.icv.hr, ml, mlo, ea, lmh; foto: M. Rođak)