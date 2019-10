BOGAT PROGRAM Ovog vikenda u Suhopolju let balonom, izložba proizvoda lokalnih proizvođača, gastronomska ponuda i predstava “Grof se ženi”

Virovitičko-podravska županija, u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co., u petak 18. i subotu 19. listopada, organizira Festival u Suhopolju (Perivoj Centra za posjetitelje – Dvorac Janković u Suhopolju), a u sklopu projekta Common tourism development of natural and cultural assets of Suhopolje-Noskovačka Dubrava-Zselic Starry Park.

U dva dana, posjetitelje očekuju kreativne radionice, let balonom, obilazak zaštićenog perivoja u sklopu Centra za posjetitelje – Dvorac Janković u Suhopolju, nastup vokalnog ansambla Contesse iz Suhopolja. Bit će tu i predstava “Grof se ženi” u izvedbi najmlađih članova Kulturne udruge KReativa, EDukativa, Aktiva – KREDA, ali i izložba proizvoda lokalnih proizvođača (gastro i kreativne rukotvorine) u perivoju Dvorca Janković u Suhopolju, uz nezaobilaznu gastronomsku ponudu. Program počinje u petak. 18. listopada od 16 sati. Cjelokupan program možete vidjeti OVDJE.

Projekt Tourism 4 All je prijavljen u sklopu Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. INTERREG V-A, ukupne vrijednosti 1.499.714 eura za sve projektne partnere od čega je EU doprinos u iznosu od 1.274.757 eura. Virovitičko-podravska županija je nositelj projekta, a partneri su: SEFAG Forest Managment and WOOD Industry Share Co iz Mađarske i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ. Projekt je napisala Razvojna agencija VIDRA.

