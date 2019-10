Do Nove godine sve županije će imati “sigurne kuće”, predstavljena inicijativa za osnivanje županijskih ureda za demografiju

Sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, na kojoj je bio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, održana je u utorak 22. listopada, uz nazočnost ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesnom Bedeković, tematski je bila usmjerena na pitanja demografske revitalizacije, aktualnosti u javnom linijskom prijevozu i položaja županija u strateškom planiranju i upravljanju razvojem.

Predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na čelu s ministricom Vesnom Bedeković, do sada su obišli deset županija s ciljem upoznavanja demografskih prilika. Ministrica Bedeković zahvalila je svim županijama s kojima je razgovarala o aktualnoj problematici – od pitanja socijalne skrbi do osiguravanja sigurnih kuća u županijama koje ih nemaju, a sukladno razgovorima na sjednici Vlade održanoj u lipnju u Zadru.

– Šest županija nemaju sigurne kuće, ali one intenzivno komuniciraju s Ministarstvom i očekujemo da će do Nove godine svih šest županija imati privremeno rješenje – istaknula je ministrica. Predstavila je i inicijativu za osnivanje županijskih ureda za demografiju. Demografija je široko, prioritetno područje oko kojega treba postići nacionalni konsenzus, a s obzirom na to da se neke demografske mjere provode na lokalnoj i regionalnoj razini, važno je otvoriti kanal kojim će potrebe s terena – i to najnižih lokalnih razina, biti istaknute i na nacionalnoj razini. Bilo da se radi o poreznim rasterećenjima, naknadama za djecu ili rodiljnim naknadama, uredi za demografiju trebali bi biti posrednici između najniže i najviše razine vlasti i centri informiranja za građane, zaključeno je na sjednici.

Položaj županija u strateškom planiranju i upravljanju razvojem važna je tema uoči novog programskog razdoblja, o kojoj se razgovaralo s pomoćnicom ministra regionalnoga razvoja i fondova EU Kristinom Bilić. Moglo se čuti kako je važno da županije, kao nosioci regionalnoga razvoja, dobiju snažniju ulogu u procesu korištenja fondova. Predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk istaknuo je važnost suradnje s mladima, koja se potiče kroz rad s Koordinacijom županijskih savjeta mladih. Nastavno na istraživanje koje je Hrvatska zajednica županija provela među savjetima mladih i županijskih službenicima zaduženim za rad sa savjetima mladih te sukladno zaključcima Nacionalne konferencije savjeta mladih, Izvršni odbor donio je odluku o osnivanju Radne skupine za pitanja mladih s ciljem jačeg povezivanja županijskih savjeta mladih s predstavničkim tijelima i sustavom rada na višoj razini čime će se omogućiti strateško planiranje poticajnog okruženja za mlade. (hrvzz.hr)