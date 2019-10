FESTIVAL U SUHOPOLJU Svi su željeli letjeti balonom, ali je iznenadni vjetar odgodio “leteći užitak”

Red za letenje balonom na stadionu Park u Suhopolju je bio kao “da dolazi Dinamo”. Primale su se rezervacije onih koji su željeli vidjeti “kako to Suhopolje izgleda iz ptičje perspektive”.

Naime, u sklopu projekta Tourism 4 All čiji je nositelj Virovitičko-podravska županija, dok su partneri SEFAG Forest Managment and WOOD Industry Share Co iz Mađarske i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ, dok je projekt napisala Razvojna agencija VIDRA, posjetiteljima je omogućen atraktivan let balonom.

On će sudionicima i posjetiteljima Festivala u Suhopolju biti omogućen i u subotu, 19. listopada od 17 sati, a nadamo se kako će vrijeme biti “mirnije”, bez vjetra koji je danas (petak) uskratio “leteći užitak” mnogima. (www.icv.hr, www.vpz.hr, foto: M. Rođak)