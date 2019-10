FOTO Na krilima Čavića i Rupčića orahovački Papuk stigao do prve ovosezonske pobjede

Dugo se ovo čekalo, možda čak i predugo, devet prvenstvenih kola, ali dočekalo se i sad se na orahovački Papuk puno drugačije gleda i sve ga momčadi na trećeligaškom Sjeveru jednostavno moraju gledati ozbiljno i sa respektom.

Papuk je končano pobijedio, ali što je još važnije pokazao je da je zrela, karakterna momčad koja puno vrijedi. U sklopu 9. kola 3. HNL Sjever momčad Stjepana Mađarića deklasirala je u svim segmentima nogometne igre goste iz Ludbrega, momčad Podravine, iako to krajnji rezultat ne govori.

No, ipak Papuk je slavio s konačnih 1:0 pogotkom Florijana Rupčića iz 41. minute, ali ta pobjeda je definitivno morala biti izraženija. Krenimo redom, utakmica je započela minutom šutnje za preminulog Fikreta Mehmedija, oca Papukovog prvog čuvara mreže Eljfata Mehmedija. A kada je krenulo, Papuk je od prve minute pokazao da ga zanima samo pobjeda, igrao je čvrsto na svaku loptu, pokrivao svaku i najmanju rupu u obrani, a u napadu prijetio.

Već u 15. minuti Rupčić je odlično iskoristio neopreznost stopera gostiju koji je bio prenizak u skoku, čime je Papukov napadač dobio loptu u for, iskosa izašao sam pred gostujućeg vratara Balažineca, tukao snažno prema vratima, no lopta je završila tik pored desne vratnice. Malo zatim i Mimić je pokušao s iste strane, ali i s istim ishodom. Iz daljine je dva puta pokušao kapetan Bušljeta, no oba puta Balažinec je siguran.

I onda 10-ak minuta u kojima je Papuk potpuno pritisnuo što mu se i isplatilo. Ponajprije treba istaknuti 38. minutu kada odlični Ninčević u trenucima visokog presinga u polju gostiju presijeca loptu i sam kreće prema vrataru, biva srušen i odlična sutkinja Kristina Veljačić pokazuje na bijelu točku. Loptu je namjestio Marin Čavić, no puca loše, što ne umanjuje odličnu obranu Balažineca. Ipak, igrače Papuka to nije pokolebalo već su krenuli još žustrije i jače i nagradilo ih je.

Marin Čavić je na sebi svojstven način probio lijevu stranu, ubacio na prvu vratnicu gdje loptu prima Živković, smiruje ju i spušta Rupčiću koji odlično iz poluvoleja neobranjivo šalje loptu u gornji lijev kut ovog puta nemoćnog vratara gostiju. Tim rezultatom se otišlo na odmor, a onda u drugom dijelu revija promašaja domaćih igrača. Čavić je neumorno probijao svoju stranu i servirao lopte kao na pladnju svojim suigračima, no promašivali su redom Živković dva puta, Mimić, Rukavina te na kraju i Špoljarić.

Moglo je to Papukovce i žestoko koštati jer je u 76. minuti napadač gostiju Halavuk sjajno tukao, vratar Mahaček je loptu odbio do Vajagića koji ju zakucava u mrežu, no oglasio se pomoćni sudac i signalizirao zaleđe. Papuk je tako ostvario veliku pobjedu i ulio si ogromnu dozu samopouzdanja. Treba svakako istaknuti, još jednom, odlično suđenje mlade sutkinje Kristine Veljačić iz Ćurlovca.

-Morali smo postići puno više pogodaka, no pobjedi se ne gleda u zube. Svi koji su nazočili našoj utakmici vidjeli su jedan bolji Papuk i ono što mene zbog ovih momaka posebno veseli je da smo se vratili u sedlo. S ovom utakmicom i pobjedom smo se priključili ekipama koje će se boriti za opstanak, ali nadam se da ćemo svi zajedno u klubu zbiti glave i pokušati do zime izvući maksimum bodova, a onda se osnažiti u svim segmentima i pokazati da Papuk zaslužuje ne samo biti u trećoj ligi, nego u njoj igrati zapaženu ulogu – rekao je Papukov trener Stjepan Mađarić te kao igrača utakmice izdvojio Marina Čavića:

-Iako je Marin zapucao kazneni udarac, odigrao je jednu iznimno kvalitetnu utakmicu, probijao stranu, hranio svoje suigrače loptama i darivao im mat situacije i pokazao koliko nam je vrijedan igrač. Moram svakako pohvaliti i sve ostale momke koji su doista dali maksimum – zaključio je Mađarić.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)