FOTO Završen prvi dan Festivala u Suhopolju, zavirite u fotogaleriju i pogledajte kako je bilo

Na perivoju Centra za posjetitelje – Dvorac Janković u Suhopolju, danas (petak) je otvoren “Festival”, manifestacija na kojoj su mogli uživati mještani Suhopolja, ali i brojni posjetitelji iz cijele Virovitičko-podravske županije.

Festival je organizirala Virovitičko-podravska županija, u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co., a u sklopu projekta Common tourism development of natural and cultural assets of Suhopolje-Noskovačka Dubrava-Zselic Starry Park.

Posjetitelji su danas imali prilike uživati u bogatom programu, koji se nastavlja sutra (subota) s početkom u 16 sati. Cjelokupnom programu nazočili su, između ostalih, virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa zamjenikom Marijom Klementom, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije Bojan Mijok, načelnik općine Suhopolje Siniša Horvat i mnogi drugi.

-Ovakvim aktivnostima želimo još više promovirati Dvorac Janković u Suhopolju i sam lik grofa Jankovića, ali isto tako i općinu Suhopolje, kao i cijelu Virovitičko-podravsku županiju. Cilj nam je organizirati još više ovakvih aktivnosti u narednom periodu. Moram ovim putem naglasiti da uz već tri uređena dvorca u našoj županiji, a to su Kurija Janković u Kapela Dvoru, Dvorac Pejačević u Virovitici i Dvorac Janković u Suhopolju, imamo cilj urediti i Dvorac grofa Jankovića u Cabuni, za koji je raspisan natječaj. To bi u budućnosti trebao biti Centar za kulturu zdravlja, a time ćemo zaokružiti sliku dvoraca u županiji, što će predstavljati savršenu turističku priču – istaknuo je župan Igor Andrović u uvodnom dijelu.

Jedna od aktivnosti bila je izložba proizvoda lokalnih proizvođača i predstavljanje udruga, pa se tako na promotivnom štandu predstavila Udruga matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje i Kulturno-umjetnička udruga Suhopolje, ali i “domaća” slikarica Gordana Čurik.

-Presretna sam što sam doživjela ovaj dan, da mogu s ponosom gledati u prelijepi Dvorac Janković, a ovaj Festival jedan je od zasigurno najvećih događaja u posljednje vrijeme. Kako i priliči, danas sam pripremila slike s motivima Suhopolja, samog dvorca i suhopoljske crkve, pa vjerujem da će i ove moje slike ostati trajna uspomena, kao što je i ovaj naš Dvorac Janković – rekla je slikarica G. Čurik, inače članica Likovnih klubova, suhopoljske “Palete” i virovitičkog “Nikole Tricka”.

U isto vrijeme oni najmlađi sudjelovali su u kreativnim radionicama i igraonicama, na kojima su izrađivali razno razne predmete s motivima jeseni. Za organizaciju kreativnih radionica pobrinula se suhopoljska Kulturna udruga KReativa, EDukativa, Aktiva – KREDA.

Dio posjetitelja sudjelovao je u obilasku zaštićenog perivoja u sklopu Centra za posjetitelje – Dvorac Janković zajedno s ravnateljicom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjanom Arnold Sabo.

-Na današnjem Festivalu prezentirano je ono što se radilo kroz ovaj projekt na samom perivoju, ali je ujedno i odlična prilika za druženje. Što se perivoja tiče, doživio je temeljnu rekonstrukciju. Kao i svaki, tako i ovaj, ima svoj vijek trajanja, a to je ono na što ne možemo utjecati, koliko god htjeli zadržati izvorni oblik. Neka stabla su bolesna, izgubila su svoju statiku i bila su potencijalno opasna, pa smo ih morali ukloniti. U narednom periodu postavit će se brojne info table koje će posjetitelje educirati, ali ih isto tako informirati o vrijednosti i važnosti ovog parka u Suhopolju – rekla je Sabo.

Središnji događaj, onaj kojeg su posebno iščekivali oni najmađi, bio je “let” balonom, kojim se htjelo posjetiteljima pokazati kako dvorac izgleda iz ptičje perspektive, ali vjetar je pokvario planove, pa se sve završilo nakon samo tri “dizanja” no, svi oni koji žele “isprobati” let moći će to učiniti već sutra. Završna točka večeri bila je nastup suhopoljskog vokalnog ansambla Contesse, čije su izvedbe razgalile srca mnogih, a prije samog nastupa ovog vokalnog ansambla sve nazočne pozdravio je načelnik općine Suhopolje Siniša Horvat.

-Ponosan sam prije svega što sam načelnik općine koja ima ovako prekrasno zdanje, a mi ćemo se potruditi organizacijom što većeg broja događaja promociju dići na još veću razinu. Nadam se da će i ovaj Festival postati tradicionalan iz godine u godinu i nastojat ćemo omasoviti cijelu ovu priču. Ova lokacija ima dušu, a mi ćemo pokušati stvoriti neke nove uspomene na ovom mjestu – zaključio je Horvat.

Posjetitelji su, osim u raznim aktivnostima mogli uživati i u bogatoj gastronomskoj ponudi, a nastavak programa slijedi sutra (subota), kada će, između ostaloga biti prikazana i predstava “Grof se ženi”. Kompletan program pogledajte ovdje.

Projekt Tourism 4 All je prijavljen u sklopu Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. INTERREG V-A, ukupne vrijednosti 1.499.714 eura za sve projektne partnere od čega je EU doprinos u iznosu od 1.274.757 eura. Virovitičko-podravska županija je nositelj projekta, a partneri su: SEFAG Forest Managment and WOOD Industry Share Co iz Mađarske i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ. Projekt je napisala Razvojna agencija VIDRA. (www.icv.hr, ts, foto: M. Rođak)