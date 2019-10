GAL, OSKOMIĆ I CIMBALJEVIĆ ZLATNE Taekwondo klub Slatina osvojio šest medalja na 4. “Dubrovnik openu”

Proteklog vikenda u Dubrovniku je održan 4. Taekwondo Dubrovnik open, na kojemu je sudjelovalo 14 klubova i 141 borac iz tri države.

Taekwondo klub Slatina je sudjelovao sa sedam boraca, koji su ostvarili sljedeće rezultate:

-Eva Gal, kategorija do 35 kilograma 1. mjesto

-Stefani Oskomić, kategorija do 30 kilograma 1. mjesto

-Despot Cimbaljević, kategorija do 30 kilograma 1. mjesto

-Kristijan Krezner, kategorija do 40 kilograma 2. mjesto

-Jan Hamaček, kategorija do 35 kilograma 3. mjesto

-Fran Kozjak , kategorija do 50 kilograma 3. mjesto

Fran Bišćan se nije uspio plasirati u borbu za medalje.

(www.icv.hr, adf, TKD Slatina)